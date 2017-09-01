Premier Lig'de son gün hareketliliği
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PREMİER LİG'DE SON GÜN HAREKETLİLİĞİ

Premier Lig'de son gün hareketliliği

Avrupa futbolunda sona eren yaz transfer sezonunun son saatleri, özellikle İngiltere Premier Lig ekipleri için hareketli geçti.

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Avrupa futbolunda sona eren yaz transfer sezonunun son saatleri, özellikle İngiltere Premier Lig ekipleri için hareketli geçti.

Son şampiyon Chelsea, Leicester City'den Danny Drinkwater'ı 35 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Londra temsilcisi, Torino'dan Davide Zappacosta'yı da transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Crystal Palace ise transfer sezonun bitimine az bir süre kala 26 milyon sterlin karşılığında Liverpool'dan Mamadou Sakho'yu renklerine bağladı.

Tottenham Hotspur, Swansea City'de forma giyen Fernando Llorente'yi transfer etti. Swansea City ise İspanyol golcünün boşluğunu Manchester City'nin Fildişi Sahilli santraforu Wilfried Bony'yi kadrosuna katarak doldurdu.

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