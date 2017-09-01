JANTEL LAVENDER, YAKIN DOĞU'DA

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin son şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi, ABD'li Jantel Lavender'i kadrosuna kattı.

Geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Lavender, ligde 14,7 sayı, 7,8 ribaunt, 2,7 asist ortalamasıyla oynadı. Kariyerinde İtalya, Türkiye, Polonya ve WNBA şampiyonlukları bulunan tecrübeli oyuncu, WNBA Allstar'a da seçilmişti.

Yakın Doğu Üniversitesi Genel Koordinatörü Murat Tümer, Lavender'in kadın basketbolunun en değerli uzunları arasında yer aldığını belirterek, "Kendisi hem Türkiye Ligi'nde hem de önümüzdeki sezon mücadele edeceğimiz Avrupa Ligi'nde uzun yıllardır oynamış, çok tecrübeli bir oyuncu. Bize hem yetenek hem de tecrübe anlamında çok değer katacak. Güçlü bir kadro ile Avrupa Ligi’nde final oynamak için mücadele edeceğiz. Lavender savaşçı bir yapıya sahip bir oyuncu." ifadelerini kullandı.