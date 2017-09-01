Trabzonspor'un genç golcüsü Karabağ'da
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TRABZONSPOR'UN GENÇ GOLCÜSÜ KARABAĞ'DA

Trabzonspor'un genç golcüsü Karabağ'da

Karabağ, Trabzonspor'dan 21 yaşındaki forvet Ramil Sheydaev'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Karabağ, Trabzonspor'dan 21 yaşındaki forvet Ramil Sheydaev'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trabzonspor tarafından Zilina’ya kiralanan 21 yaşındaki Ramil Sheydaev, Slovak ekibiyle yollarını ayırarak Azerbaycan ekibi Karabağ’a transfer oldu.

2017/2018 sezonunu Azerbaycan temsilcisinde kiralık olarak geçirecek olan Ramil Sheydaev, sezon sonunda Bordo-Mavili takıma geri dönecek.

Sheydaev, Slovak ekibi Zilina’da 16 resmi maça çıkan Ramil Sheydaev, 5 gol kaydederken 2 de asist yapmıştı. Futbolcunun Trabzonspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Karabağ, tarihin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalan Azerbaycan takımı olmuştu.

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