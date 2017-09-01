Trabzonspor'un genç golcüsü Karabağ'da

Karabağ, Trabzonspor'dan 21 yaşındaki forvet Ramil Sheydaev'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Trabzonspor tarafından Zilina’ya kiralanan 21 yaşındaki Ramil Sheydaev, Slovak ekibiyle yollarını ayırarak Azerbaycan ekibi Karabağ’a transfer oldu.
2017/2018 sezonunu Azerbaycan temsilcisinde kiralık olarak geçirecek olan Ramil Sheydaev, sezon sonunda Bordo-Mavili takıma geri dönecek.
Sheydaev, Slovak ekibi Zilina’da 16 resmi maça çıkan Ramil Sheydaev, 5 gol kaydederken 2 de asist yapmıştı. Futbolcunun Trabzonspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Karabağ, tarihin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalan Azerbaycan takımı olmuştu.