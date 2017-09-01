Formula 1'de sıradaki durak İtalya
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FORMULA 1'DE SIRADAKİ DURAK İTALYA

Formula 1'de sıradaki durak İtalya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İtalya'da yapılacak sezonun 13. yarışıyla sürecek.

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İtalya'da yapılacak sezonun 13. yarışıyla sürecek.

İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turları, yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Yarış ise 3 Eylül Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.

Sezonun şu ana kadar koşulan 12 yarışında Avustralya, Bahreyn, Monaco ve Macaristan'da Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Çin, Kanada, İspanya, Büyük Britanya ve Belçika'da Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Rusya ve Avusturya'da Valtteri Bottas, Azerbaycan'da ise Daniel Ricciardo kürsünün zirvesine çıktı.

Kariyerinde 3 dünya şampiyonluğu bulunan Büyük Britanyalı pilot Hamilton, yarınki sıralama turlarını ilk sırada tamamlaması halinde efsane Alman pilot Michael Schumacher'in 68 pole pozisyonu rekorunu geçecek.

Pilotlar ve takımlar klasmanı

Formula 1'de İtalya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar klasmanı:

1. Sebastian Vettel (Almanya) - 220 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 213

3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 179

4. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 132

5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 128

Takımlar klasmanı:

1. Mercedes - 392

2. Ferrari - 348

3. Red Bull - 199

4. Force India - 103

5. Williams - 45

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