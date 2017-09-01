Belçika, Büyük Britanya'yı devirdi
﻿
Site İçi Arama
﻿

BELÇİKA, BÜYÜK BRİTANYA'YI DEVİRDİ

Belçika, Büyük Britanya'yı devirdi

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu ilk maçında Belçika, Büyük Britanya'yı 103-90 yendi.

237 Okunma

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu ilk maçında Belçika, Büyük Britanya'yı 103-90 yendi.

Çekişmeli başlayan müsabakada Tabu ile skorer bir oyun ortaya koyan Belçika'ya, Nelson, Olaseni ve Achara ile karşılık veren Büyük Britanya, ilk çeyreği 26-24 önde geçti.

İkinci çeyrekte Büyük Britanya, pota altını ve boyalı alanı iyi kullanırken, dış atışlara yönelen Belçika, bunda başarılı oldu. Gillet ve Van Rossom'un 3 sayılık basketleriyle oyuna ağırlığını koyan Belçika, devreyi 54-53 üstün kapattı.

Müsabakanın üçüncü çeyreğine iyi savunma yaparak başlayan Büyük Britanya, 5,5 dakikalık sürede rakibine 9-2'lik üstünlük sağlayarak 8 sayılık fark yakaladı: 63-55. Ardından Gillet, Van Rossom ve Salumu ile skorer bir oyun ortaya koyup, savunmasını sertleştiren Belçika, oyunun kontrolünü tekrar eline alarak, son çeyreğe 73-67 galip durumda girdi.

Son periyotta rakibinin faul problemine girmesini iyi değerlendiren Belçika, karşılaşmadan 103-90 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Ferdinand Pascual (Filipinler), Georgios Poursanidis (Yunanistan)

Belçika: Tabu 18, Salumu 10, Mwema 5, Hervelle 3, Tumba 4, Serron 6, Gillet 17, De Zeeuw 21, Lecomte, Van Rossom 19

Büyük Britanya: Okereafor 6, Nelson 11, Murray 4, Clark 20, Olaseni 21, Johnson, Lawrence 9, Achara 14, Mockford 5

1. Periyot: 24-26

Devre: 54-53

3. Periyot: 73-67

5 Faulle Çıkanlar: 36.01 Lawrence, 37.56 Okereafor, 38.22 Nelson (Büyük Britanya)

 

 

 

 

 

 

 

 

ETİKETLER
1
İsmail Kartal: "Aramıza 1-2 oyuncu daha katılacak"
3
Doka resmen Ankaragücü'nde
12
Mesut Bakkal: "Tesislerde sigara içmeyi yasakladım"
5
Gökçek: "Ankaragücü'ne Osmanlıspor yardım yapacak"
Gençlerbirliği'nde 4. Mesut Bakkal dönemi
Osmanlıspor, 13 farklı istasyonda çalıştı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿