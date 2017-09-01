İSPANYA ÇOK FARKLI KAZANDI

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda C Grubu'nda İspanya, Karadağ'ı 39 sayı farkla 99-60 yendi.

C Grubu maçlarına ev sahipliği yapan Romanya'nın Cluj Napoca şehrindeki Polyvalent Spor Salonu'nda oynanan maçta, İspanya farka koştu.

İlk çeyreği 26-14 önde tamamlayan İspanyollar, soyunma odasına da 51-29 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte de vites düşürmeyen İspanya, final periyoduna 70-44 önde girdi. İspanya, son çeyrekte farkı daha da açtı ve sahada 99-60 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi İspanya'da 18 sayı kaydeden Willy Hernangomez oldu. Karadağ'da ise Nikola Vucevic'in 16 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.