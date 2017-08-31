CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MİLLİLERE ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Rusya ile karşılaşacak A Milli Basketbol takımının antrenmanını izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu girişinde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu karşıladı.

Yaklaşık 1 saat millilerin antrenmanını izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, D Grubu ilk maçında Rusya ile karşılaşacak olan 12 Dev Adam'a tek tek başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli takım oyuncularına kendi eliyle baklava da ikram etti.

Basketbol Milli Takımı Antrenörü Ufuk Sarıca da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a isminin yazılı olduğu imzalı bir forma hediye etti.