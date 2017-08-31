Ve Mbappe PSG'de

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Monaco forması giyen Fransız golcü Kylian Mbappe'yi satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

PSG Kulübünden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki futbolcunun 30 Haziran 2018'e kadar satın alma opsiyonuyla kiralandığı bildirildi. Kulüp ayrıca, Mbappe ile bir yıl sonra 2022'ye kadar sürecek sözleşme imzalanacağını duyurdu.

Fransız futbolcu geçen sezon Monaco'da 44 maçta forma giyip 26 gol kaydetti.