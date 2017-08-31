Ve Mbappe PSG'de
﻿
Site İçi Arama
﻿

VE MBAPPE PSG'DE

Ve Mbappe PSG'de

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Monaco forması giyen Fransız golcü Kylian Mbappe'yi satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

269 Okunma

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Monaco forması giyen Fransız golcü Kylian Mbappe'yi satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

PSG Kulübünden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki futbolcunun 30 Haziran 2018'e kadar satın alma opsiyonuyla kiralandığı bildirildi. Kulüp ayrıca, Mbappe ile bir yıl sonra 2022'ye kadar sürecek sözleşme imzalanacağını duyurdu.

Fransız futbolcu geçen sezon Monaco'da 44 maçta forma giyip 26 gol kaydetti.

ETİKETLER
1
İsmail Kartal: "Aramıza 1-2 oyuncu daha katılacak"
3
Doka resmen Ankaragücü'nde
7
Mesut Bakkal: "Tesislerde sigara içmeyi yasakladım"
4
Gökçek: "Ankaragücü'ne Osmanlıspor yardım yapacak"
Gençlerbirliği'nde 4. Mesut Bakkal dönemi
Osmanlıspor, 13 farklı istasyonda çalıştı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿