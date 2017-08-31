Nefes kesen maç Gürcistan'ın
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NEFES KESEN MAÇ GÜRCİSTAN'IN

Nefes kesen maç Gürcistan'ın

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ilk gününde B Grubu'nda Gürcistan, Litvanya'yı 79-77 yendi.

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2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ilk gününde B Grubu'nda Gürcistan, Litvanya'yı 79-77 yendi.

B Grubu maçlarına ev sahipliği yapan İsrail'in Tel Aviv kentindeki karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Tel Aviv Arena'da oynanan maçın ilk çeyreği 18-18'lik eşitlikle geçildi. İkinci çeyrekte dış şutlarda etkili olan Litvanya, soyunma odasına 39-34 önde gitti. Üçüncü çeyrekte kontrolü eline alan Gürcistan, final periyoduna 59-57 üstün girdi. Son çeyrek çekişmeli geçti. Litvanya, son hücumda Maciulis'le sayı bulamayınca, Gürcistan sahadan 79-77 galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi Gürcistan adına 29 sayı üreten Tornike Shengelia oldu. Litvanya'da ise Mindaugas Kuzminskas'ın 18 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

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