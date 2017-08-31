Neto resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'de Zenit'ten transfer ettiği Portekizli stoper Luis Neto'yu resmen açıkladı.

Sarı Lacivertliler yaptığı açıklamada şu ifadelerl yer verdi:

Kulübümüz, Zenit’te forma giyen defans oyuncusu Luis Neto ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda, futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır.

29 yaşındaki defans oyuncusu Zenit Kulübü'nden satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiralanmıştır.

Portekizli futbolcu Luis Neto ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını ve Neto'nun Çubuklu ile büyük başarılara imza atmasını diliyoruz.