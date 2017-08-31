Kupada 2. tur heyecanı sona erdi
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KUPADA 2. TUR HEYECANI SONA ERDİ

Kupada 2. tur heyecanı sona erdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur mücadelesi bir maçla sona erdi. Tek maç eleme usulüne devam edilecek 3. turda, 92 takım mücadele verecek. Kupada 3. tur maçları 19, 20 ve 21 Eylül'de oynanacak.

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 Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur mücadelesi bir maçla sona erdi. Tek maç eleme usulüne devam edilecek 3. turda, 92 takım mücadele verecek. Kupada 3. tur maçları 19, 20 ve 21 Eylül'de oynanacak.

 İşte 2. turda alınan sonuçlar:

Sinopspor-Erbaaspor: 1-1 (5-4 penaltılarla)

1461 Trabzon-Arsinspor: 0-0 (4-5 penaltılarla)

Ofspor-Yomraspor: 2-1

Bayburt Grup Özel İdare-Pazarspor: 1-2

12 Bingölspor-Anagold 24 Erzincanspor: 1-1 (2-3 penaltılarla)

Siirt İl Özel İdaresi-Batman Petrolspor: 1-2

Cizrespor-Yüksekova Belediyespor: 1-0

Düzcespor-Kocaelispor: 1-0

Ankara Demirspor-Ankara Adliyespor: 2-2 (3-1 penaltılarla)

Yeni Altındağ Belediyespor-Bartınspor: 1-0

Yozgatspor 1959-Çorum Belediyespor: 0-2

Kayseri Erciyesspor-Nevşehirspor: 0-4

68 Aksaray Belediyespor-Kozan Belediyespor: 0-1

Payasspor-Kırıkhanspor: 1-0

Osmaniyespor-Erzin Belediyespor: 2-3

Tekirdağspor-Ergene Velimeşespor: 0-2

Orhangazi Belediyespor-Altınova Belediyespor: 1-0

Bayrampaşa-Halide Edip Adıvarspor: 1-0

Anadolu Bağcılar-Çatalcaspor: 2-1

Sultanbeyli Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-1

Darıca Gençlerbirliği-Gölcükspor: 2-1

Tire 1922-Turgutluspor: 2-0

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bergama Belediyespor: 0-2

Bucak Belediye Oğuzhanspor-Kemerspor 2003: 1-2

TKİ Tavşanlı Linyitspor-Kızılcabölükspor: 0-2

Muğlaspor-Aydınspor 1923: 1-0

Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor: 2-1

Karacabey Birlikspor-Yeşil Bursa: 0-1

Baysal İnşaat Düzyurtspor - Artvin Hopaspor: 4 - 3 

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