Dortmund'a 2000 doğumlu kanat
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DORTMUND'A 2000 DOĞUMLU KANAT

Dortmund'a 2000 doğumlu kanat

Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, Manchester City'den 2000 doğumlu Jadon Sancho ile sözleşme imzaladı. 

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Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, Manchester City'den 2000 doğumlu Jadon Sancho ile sözleşme imzaladı. 

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