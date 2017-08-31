Galatasaray, Denayer'i açıkladı
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GALATASARAY, DENAYER'İ AÇIKLADI

Galatasaray, Denayer'i açıkladı

Galatasaray, Belçikalı savunma oyuncusu Jason Denayer'i 1 yıllığına kiraladı.

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Galatasaray, Belçikalı savunma oyuncusu Jason Denayer'i 1 yıllığına kiraladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Belçikalı futbolcunun kulübü Manchester City'e 210 bin avro ve oyuncunun Türkiye'deki imaj hakları için 290 bin avro olmak üzere toplam 500 bin avro ödeneceği belirtildi.

Denayer'e ise 1 milyon 359 bin avro garanti ücret ve Süper Lig'de oynayacağı maçlarda sarı-kırmızılıların alacağı her bir puan için 4 bin avro ücret verileceği kaydedildi.

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