İSMAİL KARTAL: "ARAMIZA 1-2 OYUNCU DAHA KATILACAK"

Başkent temsilcisi, Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki orta saha oyuncusunu bir yıllığına kadrosuna kattı.



MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen törende, öncelikle sarı-lacivertli kulübün 107. kuruluş yıl dönümünü kutladı.



Başkent ekibinde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Kartal, "Bu güzel günde Allah nasip etti, Doka'da aramıza katıldı. İnşallah, hem kendisi hem de bizim için güzel ve hayırlı bir sezon olur." dedi.



Doka ise İsmail Kartal ve yönetime kendisine güvendikleri için teşekkür ederek, "Büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Bunun için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Medipol Başakşehir'de nasıl elimden gelenin en iyisini yaptıysam, burada da yapacağım. Hep beraber bu takımı hak ettiği yerlere götüreceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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KARTAL: "TARAFTAR SABIR GÖSTERMELİ"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Doka'nın basına tanıtıldığı etkinliğin ardından soruları yanıtladı.



Ligde geride kalan 3 haftada 2 puan toplayan başkent ekibinin teknik direktörü Kartal, "En büyük hatanız neydi?" sorusuna, "Üç haftada çok büyük hatam yok." cevabını verdi.



Kartal, takımın aksayan yönlerinin farkında olduklarını vurgulayarak, "İstediğimiz oyuncular vardı, bunları alamadık. Bizim sıkıntılarımız var, dışarıdan görüldüğü gibi değil. Maliyetlerinin çok yüksek olmasından dolayı biz bu oyuncuları aramıza katamadık." diye konuştu.



Çok fazla para harcamadan, takıma faydalı olacağına inandıkları futbolcuları transfer ettiklerini dile getiren Kartal, "Sahaya çıkan 11 kişiden 6-7'si daha peşinat almadı. Bizim, başkanın yakın ilişkilerinden dolayı, bu camiayı sevdikleri için geldiler. Takımı kaç paraya kurduğumuzu söylesem çok şaşırırsınız." ifadelerini kullandı.

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İsmail Kartal, yeni bir takım kurduklarına dikkati çekerek, sarı-lacivertli ekibin hedeflerine ilişkin şunları söyledi:



"Hala tam hazır değiliz. Takım olmak kolay iş değil. Manchester United geçen sezon Pogba'yı aldı, ligi 6. bitirdi. Biz bu lige yeni çıkmış bir takımız, kolay değil. Geçen yıl şampiyon olan takımdan şu ana kadar 6 oyuncu oynattık. Hayalci değiliz, ama hayallerimiz de var. Bu ligde var olabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Maç kazanmaya ihtiyacımız var. Maç kazanıp, nefes almak, moral bulmak istiyoruz. İnşallah, bunu da Balıkesirspor maçında gerçekleştiririz."



Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Kartal, "Mehmet Umut Nayir'e ilgimiz var. Görüşmeler devam ediyor. Osmanlıspor'dan Tisdell'i de düşünüyoruz. Bir de stoperle ilgileniyoruz. Lukasz ya da başka bir oyuncu olabilir. Aramızdan ayrılacak isimler de olacak." şeklinde konuştu.