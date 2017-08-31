Doka resmen Ankaragücü'nde
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DOKA RESMEN ANKARAGÜCÜ'NDE

Doka resmen Ankaragücü'nde

TFF 1. Lig takımlarından İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ankaragücü, Başakşehir'den Doka'yı kadrosuna kattı

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Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'den ayrılan Doka Madureira, TFF 1. Lig takımlarından Ankaragücü ile anlaşmaya vardı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'e yükselme planları yapan Ankaragücü, 33 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın da yer aldığı imza töreninde, Doka resmi sözleşmenin altına imza attı.
 
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3
Cankirili Simsar Seco
31 Ağustos 201718:34
Hakan Aslantasi bende duydum bu sabah Dokayla beraber imzalayacak diye
2
Ismetpasali
31 Ağustos 201717:29
Hasan Aslantas da imzaladi diye biliyorum acaba niye aciklanmadi
1
Cankirili Simsar Seco
31 Ağustos 201716:50
Tecrube katar takima..Zor maclarda tecrubeye ihtiyacimiz cok olacak
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