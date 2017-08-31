Doka resmen Ankaragücü'nde

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'den ayrılan Doka Madureira, TFF 1. Lig takımlarından Ankaragücü ile anlaşmaya vardı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'e yükselme planları yapan Ankaragücü, 33 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu ile 1 yıllık anlaşma sağladı.
Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın da yer aldığı imza töreninde, Doka resmi sözleşmenin altına imza attı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'e yükselme planları yapan Ankaragücü, 33 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu ile 1 yıllık anlaşma sağladı.
Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın da yer aldığı imza töreninde, Doka resmi sözleşmenin altına imza attı.
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