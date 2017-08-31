MESUT BAKKAL: "TESİSLERDE SİGARA İÇMEYİ YASAKLADIM"

Gençlerbirliği’nin yeni teknik direktörü Mesut Bakkal, ilk röportajını Klasspor mikrofonlarına verdi. Başkent ekibinde 4. kez teknik patronluk görevine getirilen Bakkal, “Gençlerbirliği’nin değerini ön plana çıkaracağız. Bu marka değerini açığa çıkarmamız gerekiyor” dedi.

“Beni teknik direktör yapan İlhan Cavcav’dır”

Gençlerbirliği’nin manevi açıdan kendisi için çok önemli bir yerde olduğunu ifade eden Bakkal, “Gençlerbirliği’ni evim olarak görüyorum. Sözleşme yaptığımızda da yöneticilere, aynısını söyledim. Allah rahmet eylesin, ‘İlhan Cavcav, köprü olsa üzerinden geçmem’ diye bir laf etmiştim. Ben teknik direktör yapan ve 2006 yılında Gençlerbirliği’ne çalışma fırsatı veren İlhan Cavcav’dır. O günleri unutamam. Hatta Ankara’daki ilk evimi, ilk anlaşmanın ardından kazandığım para ile almıştım. Gençlerbirliği’nde maddiyatı hiçbir zaman ön planda tutmadım, bu kulübün maneviyatı benim için her şeyden önemlidir” dedi.

“Çok sade ve temiz bir camia”

Gençlerbirliği’nin her zorluğun üstesinden gelecek bir camiaya sahip olduğunu belirten Bakkal, “Gençlerbirliği’ne 4. kez teknik direktör olarak geldim. Çok keyifli ve mutluyum. İlhan Cavcav ile en çok çalışan hoca benim. Gençlerbirliği‘nde Trabzonspor karşılaşması ile 100. defa teknik direktör olarak maça çıkacağım. İçinde bulunduğum ortamda işler iyi gitmiyor gibi görünüyor olabilir. Gençlerbirliği, her zorluğun altından kalkar. Çok sade ve temiz bir camiamız var. Karamsarlığa gerek olan bir durum yok. Nelerin yapılacağını yılların getirmiş olduğu tecrübe ile biliyoruz. Bana karşı dün geceden beri inanılmaz bir destek mesajları var, bunun için teşekkür ederim“ diye konuştu.

“Takımdan ayrılan isimlerin yeri dolmadı”

Takımın öne gitme konusunda sıkıntı yaşadığını dile getiren Bakkal, bu sorunları aşmak adına 2-3 oyuncuyu transfer edebileceklerini söyledi.

Bakkal, “Önümüzde yaklaşık olarak 10 günümüz var. Bu sürede yapabileceğimiz transferler üzerine duracağız. Geçen seneden kalan 6-7 önemli isme sahibiz. Ancak birkaç eksik göze çarpıyor. Geçen sene takımdan ayrılan oyuncuların yerinin dolmadığını görüyoruz. Takımın öne gitme konusunda eksiği var. Orta saha bölgesine de takviye yapmayı düşünüyoruz, bu bölgeye 2 oyuncu alabiliriz. İrfan Can Kahveci’yi tekrar döndürmek için görüştük ancak Abdullah Avcı, oyuncuyu vermeye sıcak bakmadı. Forvet transferi de olabilir. Gerekeni yapacağız, karamsar olmaya gerek yok. Biz 1 puandayız, 12. sıradaki takım 3 puanda. Biz, bu sorunların üstesinden gelebilecek güçlü bir camiayız. Gençlerbirliği’ni özenle bakılan ve coşkulu futbol oynayan yapısına tekrardan kavuşturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sigara içmek yasaklandı

Disiplini sağlamak adına bazı yasaklar koyduğunu açıklayan Bakkal, “Hiç kimsenin özel hayatı beni ilgilendirmez ama gelir gelmez ilk yaptığım iş, tesislerde sigara içmeyi yasaklamak oldu. İçeri ilk girdiğimde, inanılmaz bir koku vardı. Köy kahvehanesi gibi bir hal ile karşılaştım. Bu yasağı bildiren yazıları da uygun yerlere astık. Buna herkes saygı gösterecek, burası spor yeridir” dedi.

Gençlerbirliği’nin marka değeri

Gençlerbirliği’ndeki kimliği tekrar sağlamak için çalışacaklarını bildiren Bakkal, tesislerdeki bazı sorunları çalışanlara bildirdiğini ifade etti.

Bakkal’ın açıklamaları şu şekilde:

“Gençlerbirliği’nin bir kimliği vardır. Gençlerbirliği taraftarları, iyi futbolu ve mücadeleyi gördüğünde, takımını alkışlar ve evine gider. Bunu tekrar sağlamak adına disiplinsizliğe izin vermeyeceğiz. Mesela şunu söyleyim, malzeme odalarının çok pis olduğunu gördüm. Malzemecileri uyardım ve ‘Böyle olursa sizinle çalışmam’ dedim. Masörlere de aynı uyarıyı yaptım. 5 kişilik bir ekiple çalışacağım. Amacım, Gençlerbirliği’nde aile ortamı oluşturmak olacak. Gençlerbirliği’nin değerini ön plana çıkaracağız. Tesislere giren herkes, Gençlerbirliği’nde görev alamaz. Bu marka değerini açığa çıkarmamız gerekiyor”

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