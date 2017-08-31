GÖKÇEK: "ANKARAGÜCÜ'NE OSMANLISPOR YARDIM YAPACAK"

Spor Toto Süper Lig'de 3. haftanın ardından lige kötü başlayan başkent ekiplerinden Gençlerbirliği 18, Osmanlıspor ise 17. sırada yer aldı. Her iki takım da birer puan toplayabilirken, TFF 1. Lig'de mücadele eden Ankaragücü ise topladığı 2 puanla kendisine 17. sırada yer buldu. Başkent takımlarının sezona yaptığı kötü başlangıç tüm Ankaralıları üzdü. Sıkı bir futbol takipçisi olan Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, başkent ekiplerinin son durumunu SABAH Ankara'ya değerlendirdi. Başkan Gökçek, "Ankara takımları bu sene maalesef çok kötü gidiyor. Buna da üzülüyoruz" dedi.



KÖTÜ BAŞLANGIÇ YAPTILAR

Başkent takımlarının ilk üç maçta beklenen performansı gösteremediğini ifade eden Gökçek, "Ligde son iki sırayı Gençlerbirliği ve Osmanlıspor'un paylaşması Ankara için kötü ve ayıp bir şey. Kötü başlangıç yaptılar. İnşallah her iki takımda önümüzdeki haftadan itibaren eksikliklerini giderir ve yeniden çıkışa geçerler. Milli arayı iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Osmanlıspor da Gençlerbirliği de iyi transferler yaptılar. Osmanlıspor'da yapılan transferlerden 3-4 tanesini hiç görmedik. Onlar da takıma adapte olduklarında ümit ediyorum ki iyiye gider" ifadelerini kullandı.



FUTBOLCU DESTEĞİ

Kardeş kulüp Osmanlıspor'un Ankaragücü'ne futbolcu desteği vereceğini ifade eden Başkan Melih Gökçek, "Ankaragücü de gerçekten sıkıntılı. İnşallah Ankaragücü'ne Osmanlıspor yardım yapacak. Üç futbolcu verecek. Bunların isimleri belli. Szukala, Umut Nayir ve Tisdell. Bunlar da inşallah Ankaragücü'ne ilaç olur" diye konuştu.



35 MAÇTA 18 GOL

Ankaragücü altyapısında yetişen Umut Nayir, 2015'te Osmanlıspor'a transfer olmuştu. En son Göztepe'de şampiyonluk sevinci yaşayan Nayir, bu takımın formasıyla 35 maçta 18 gol atma başarısını göstermişti. Ankaragücü, Osmanlıspor, Şanlıurfa, Karşıyaka ve Mersin İdmanyurdu formaları giyen Tonia Tisdell ise çıktığı 146 maçta 17 gol atıp 21 asist yaptı. 33 yaşındaki Polonyalı Lukasz Szukala ise Osmanlı formasıyla iki sezonda 17 maça çıktı.