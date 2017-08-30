OSMANLISPOR, 13 FARKLI İSTASYONDA ÇALIŞTI

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 gün izin yapan Başkent ekibi bugün topbaşı yaptı.

Mor-Sarılı ekip, antrenmana 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle ay yıldızlı tişört ve üzerinde “30 Ağustos Zaferimiz Kutlu Olsun” yazılı pankartla çıktı.

Isınma koşusu ve açma germe egzersizleriyle start alan antrenmanda daha sonra dayanıklılık ve kuvvet çalışmasına geçildi. 13 farklı istasyonda oyuncular, dönüşümlü olarak dayanıklılık ve kuvvete yönelik çalışma yaptı.

Antrenmanın ikinci bölümünde koordinasyon ve dayanıklılık çalışması yapan oyuncular, antrenmanı sonlandırdı.

1 saat 20 dakika süren çalışmalara tedavi süreçleri tamamlanan Koray Altınay ve kaleci Karcemarskas da katıldı.

Osmanlı’nın yenileri antrenmana çıktı

Osmanlıspor’da haftanın ilk antrenmanına takım iki yeni transferi Payam Sadeghian ve Josue Pesqueira da katıldı.

Porto’dan bonservisiyle transfer edilen Josue Pesqueira ile 2 yıl; İran 1. Lig takımlarından Machine Sazi’den transfer edilen İran Milli Takım oyuncusu Payam Sadeghian ile ise 1+3 yıllık anlaşma imzalandı.

3 yıllık anlaşmaya varılan Arnavut oyuncu Sokol Çikalleshi ise izinli olduğu için antrenmanda yer almadı.