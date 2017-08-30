Altındağ Belediyespor 3. turda
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ALTINDAĞ BELEDİYESPOR 3. TURDA

Altındağ Belediyespor 3. turda

Altındağ Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Bartınspor’u 1 – 0 yenerek üst tura çıktı.

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Altındağ Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Bartınspor’u 1 – 0 yendi.

Adını bir üst tura yazdıran mavi beyazlılara galibiyeti getiren gol 108. Dakikada Emrah Sürücü’den geldi.

Cebeci İnönü Stadı’nda oynanan müsabakanın 90 dakikası 0 – 0’lık eşitlikle tamamlandı.

Mavi beyazlılar, uzatma dakikalarında bulduğu golle 3. tura yükselmeye hak kazandı.

Maçı tribünden izleyen Kulüp Başkanı Ali Şen, futbolcuları ve teknik heyeti maçtan sonra tebrik etti. 

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de, Altındağ Belediyespor’un bir sonraki turu da geçeceğine inandığını ifade etti.

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