Gençlerbirliği'nde Ümit Özat ile yollar ayrıldı...
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE ÜMİT ÖZAT İLE YOLLAR AYRILDI...

Gençlerbirliği'nde Ümit Özat ile yollar ayrıldı...

Gençlerbirliği’nde yapılan çok sayıda transfer ve alınan kötü sonuçlar ve gerginlikler sonrası Ümit Özat ile yollar ayrıldı.

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Gençlerbirliği’nde yapılan çok sayıda transfer ve alınan kötü sonuçlar ve gerginlikler sonrası Ümit Özat ile yollar ayrıldı.

Daha önce çalıştırdığı kulüplerinde yaptığı gibi yönetim, basın ve taraftarlarla girdiği polemiklerle gündemde kalan Ümit Özat, Gençlerbirliği’nde oynattığı futboldan çok yarattığı gerginliklerle konuşulmuştu.

Agresif ve kavgacı tutumu, yaptırdığı 20 transfer ve alınan kötü sonuçlar sonrası dün gece saatlerinde Başkan Murat Cavcav’ın Ümit Özat ile yolları ayırma kararı aldığı ve kendisine ilettirdiği öğrenildi.

Bugün sabah saatlerinde yapılan antrenmana da Ümit Özat’ın katılmadığı, takımı yardımcılarının çalıştırdığı öğrenildi.

Yönetim ile Ümit Özat’ın tazminat şartlarında anlaşması ardından ilerleyen saatlerde ayrılığın resmen açıklanacağı gelen bilgiler arasında.
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11
Cankirili Simsar Seco
30 Ağustos 201716:44
Genclerli kardeslerimin sevincine katiliyorum..Bundan sonra kimse bu adama bir daha takim teslim etmez. Saha icinde Kariyeri bitmistir.Medyada hayirsiz suratini goruruz ama kanal degisme alternatifimiz var en azindan. Ankaranin tasina bak su Umitin yasina bak..
10
mert
30 Ağustos 201716:08
Hoca gitti de yönetim aynı yönetm kadro aynı kadro. Bu kadroya Luçesku gelse ne yapar
9
Alkara
30 Ağustos 201715:11
Yâr saçların lüle lüle, özat sana güle güle
8
gb1926turk
30 Ağustos 201714:35
gunun en mutlu haberi sonunda kurtuk
7
Amrhal
30 Ağustos 201713:49
Sonunda kurtulduk ya.Çifte bayram oldu bizim için
6
Gençlerbirlikli1923
30 Ağustos 201711:56
Sonunda kurtulduk. Şimdi tribünde Özat a ve yönetime ses çıkaramayan sözde taraftar grupları büyük boşluğa düşecek.
5
GB
30 Ağustos 201711:52
YETMEZ ! Çöplerini de temizlemek gerekir. Zaman daraldı. 10 gün içinde en az 4-5 iş yapacak adam transfer etmek lazım. Ancak futboldan anlamayan Başkan ile bu zor görünüyor.
4
orhan
30 Ağustos 201711:46
haber fotoğrafı çok manidar olmuş
3
F.Kaya
30 Ağustos 201711:46
İrfan Buz hoca gelse keşke
2
Gurbetci
30 Ağustos 201711:39
Cok güzel :) önce bütün oyunculari alalim sonra antrenoru kovalim... yeni gelen hoca emin olun bu gelenlerle oynamak isticek... Mesut Bakkal ve Fuat Capa nin mutluluktan gözleri dolmustur...
1
Eskikurt
30 Ağustos 201711:38
Bir Ankaraguclu olarak yonetimin ilk defa dogru is yaptigino gordum insallah akli basinda ne konustugunu bilen bir hoca gelir bizde buundan mutlu oluruz Genclerbirligi bizim kkardesimizdir onlarin sikintisi bizide uzer...
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