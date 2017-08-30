GENÇLERBİRLİĞİ'NDE ÜMİT ÖZAT İLE YOLLAR AYRILDI...

Gençlerbirliği’nde yapılan çok sayıda transfer ve alınan kötü sonuçlar ve gerginlikler sonrası Ümit Özat ile yollar ayrıldı.

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Daha önce çalıştırdığı kulüplerinde yaptığı gibi yönetim, basın ve taraftarlarla girdiği polemiklerle gündemde kalan Ümit Özat, Gençlerbirliği’nde oynattığı futboldan çok yarattığı gerginliklerle konuşulmuştu.

Agresif ve kavgacı tutumu, yaptırdığı 20 transfer ve alınan kötü sonuçlar sonrası dün gece saatlerinde Başkan Murat Cavcav’ın Ümit Özat ile yolları ayırma kararı aldığı ve kendisine ilettirdiği öğrenildi.

Bugün sabah saatlerinde yapılan antrenmana da Ümit Özat’ın katılmadığı, takımı yardımcılarının çalıştırdığı öğrenildi.

Yönetim ile Ümit Özat’ın tazminat şartlarında anlaşması ardından ilerleyen saatlerde ayrılığın resmen açıklanacağı gelen bilgiler arasında.