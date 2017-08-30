ERCAN SOYDAŞ: "ANKARAGÜCÜ'NE VERİLEN SÖZLER YERİNE GETİRİLMELİ"

İLİŞKİLİ HABER Kartal: "Kehinde, durup dururken oyundan atıldı"

Ankaragücü’nde Başkan Yardımcısı ve Futbol Şube Sorumlusu Ercan Soydaş, yaptığı basın toplantısı ile gündeme dair açıklamalarda bulunarak kamuoyunu aydınlattı. Bu önemli açıklamaları, Klasspor olarak sizler için derledik.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Soydaş, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

“İstediğimiz seviyede değiliz”

Takımın henüz hazır olmadığını belirten Soydaş, “Geçen sezonu şampiyon olarak bitirip üst lige çıkan Ankaragücü, yeni transferler ve teknik adam ile yeni sezona başladı. Ligde 3 maça çıktık, istediğimiz seviyede olmadığımızı görüyoruz. Teknik Direktör İsmail Kartal’ın raporu doğrultusunda iyi bir kadro kurduk, takımla ilgili erken konuşmamak gerektiğini düşünüyorum. Yakında birkaç oyuncuyu da transfer edip takıma katacağız” dedi.

“Yönetimsel anlamda boşluk yok”

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın kulübün önüne geçmesi gibi bir durumun konuşulmasının yanlış olduğunu vurgulayan Soydaş, “Yönetimsel anlamda bir boşluk yok. Bütün idari kararları İsmail Kartal veriyormuş gibi bir algı oluşuyor. Böyle bir şey yok. İsmail Kartal’ın kulübün önüne geçmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Kendisi sadece takım üzerinde yetkilidir. Bu sezon daha zor bir ligde mücadele ettiğimiz için mali açıdan zorlandık. Takımı geç oluşturduğumuz için uyum sorunu yaşanıyor. Bu takımın sabıra ihtiyacı var” diye konuştu.

“1.350.000 TL elimize ulaştı”

Maddi anlamda sıkıntılarımız devam ettiğini açıklayan Ankaragücü Başkenvekili Ercan Soydaş, kaynak arayışlarının sürdüğünü belirtti.

Destek sözü veren iş adamlardan duyarlılık bekledilerini dile getiren Soydaş, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek, sponsor desteği verdi ve iş adamlarını topladı. İş adamlarının vaat ettiği 4 milyon TL’lik maddi yardımın, 1.350.000 TL’si elimize ulaştı. Bu konuda söz veren iş adamlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Gönül istiyor ki, mevcut imkanlarla kulübü yönetelim ama maalesef yapı buna müsait değil. Aylık ciddi ödemelerimiz var. Bugünlerde FIFA’ya acil olarak 200.000 avro ödememiz gerekiyor. Personellere ödeme yapılması lazım. Oyuncuların peşinatlarını bankaya yatırmamız lazım, bu konuyla ilgili kaynak arayışlarımız sürüyor” dedi.

‘Dilencilik’ olarak yorumlanmasın!

Ankaragücü’nün bu sezon 10 milyon TL’ye ihtiyacı olduğunu bildiren Soydaş, “Eğer bu sorunu aşarsak Ankaragücü’nün önünde kimse duramaz. Bunun araştırmalarını yapıyoruz, kaynak için devlet kurumları ile görüşmeler yapıyoruz” diye konuştu.

Konuyla açıklamalarını devam ettiren Soydaş’ın ifadeleri:

“Yönetim olarak Ankaragücü’nün başarılı olması için mücadele ediyoruz. 5 yıldır neler çektiklerimizi biz biliriz. Milyonlarca geliri olan bir kulübü alıp da sürekli sıkıntılardan bahsetmedik. Hiçbir geliri olmayan bir kulübü ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Şu da var ki, kimse bizi burada zorla yönetici olarak tutmuyor. Bir işe soyunduysak muvaffak olalım ve 107 yıllık kulübü hak ettiği yere getirelim istiyoruz. Ankaragücü, Türkiye’nin en eski kulüplerinden birisidir. Diğer takımlara nasıl ciddi kaynaklar aktarılıyorsa Ankaragücü’ne de o tip desteklerden verilsin diyoruz. Bu isteklerimiz, ‘Dilencilik’ olarak yorumlanmasın. Biz bu destekleri, Ankaragücü’ne istiyoruz. “

Resmi site ve hesaplar yenileniyor

Ankaragücü’nün resmi sitesinin ve sosyal medya hesaplarının ciddi şekilde eleştirildiğini dile getiren Ercan Soydaş, “Bu konuda ciddi bir çalışma yapıp resmi siteyi ve hesapları baştan aşağıya yenileyeceğiz” diyerek resmi yayın organlardan yapılan açıklamalar dışında sosyal medyada gündem oluşturmak için uğraşan kişilerin iddialarına inanılmaması gerektiğini ifade etti.

Sosyal medyada emektar isim Cuma Cimilli hakkında yapılan iddialara yanıt veren Soydaş, “Musa Cimilli, camiamızda ve yönetimimizde büyük hatırı olan bir abimizdir. Ankaragücü’ne uzun yıllardır emek veren bir isimdir. Musa Cimilli’nin Ankaragücü’nden gönderilmesi veya kulüpten uzaklaştırılması gibi bir şey, 5 yıldır hiç gündemimizde olmadı. Sosyal medyadaki bazı kişiler böyle bir şey varmış gibi gündeme getirdiler. Bunu neden yaparlar anlamıyoruz. Ankaragücü’nün gündeminde olmayan işlerle meşgul edilmesi, kime ne fayda sağlıyor” dedi.

“Ömer Bozan’ın yaptığı şık değil”

Takımdan ayrılan Ömer Bozan’ın sosyal medya hesabından açıklama yaparak insanların aklını karıştırdığını dile getiren Soydaş, yapılan bu hareketin şık olmadığını söyledi.

Soydaş,“Geçen sene şampiyon olan takımdan ayrılan hiçbir oyuncumuz hakkında olumsuz bir açıklama yapmadık. Futbolcular ile bizim ilişkimiz namahremdir. Aynı nezaketi futbolculardan da bekleriz. Mesela Ömer Bozan hakkında gerekli açıklamayı İsmail Kartal yaptı. Biz ise Ömer’i yıpratacak hiçbir açıklama yapmadık ama Ömer’in sosyal medyadan yaptığı açıklama sonrasında gündem değişti. İsmail Kartal’ın verdiği doğrultusunda yolları ayırdık ve kendisiyle dostça vedalaşmıştık. Sonradan bu tip açıklamalar olmamalıydı. Gittikten sonra insanların aklını karıştıran açıklamalar yapmak, şık değil” diye konuştu.

“Kehinde’ye ceza verilecek”

Ankaragücü’nün 2-0 yenilerek sahadan ayrıldığı Elazığspor maçının 20. dakikasında rakip oyuncuya yaptığı hareket sonucunda kırmızı kart gören Nijeryalı oyuncu Kehinde’ye ceza verileceğini açıklayan Soydaş, “Kehinde’ye çok farklı bir yaptırım uygulayacağız. Hiç olmaması gereken bir harekette bulundu. Kehinde’nin yaptığı o hareket sonrasında çok üzüldük ve anlam veremedik. Yönetim kurulu olarak gerekli cezayı vereceğiz. Teknik heyetten gelecek rapor doğrultusunda kanaatlarımız oluşacak. Kehinde’nin yaptığı, yenilir yutulur bir hareket değil. Hiçbir futbolcunun takımına bunu yapmaya hakkı yok. Hiç şık olmadı” ifadelerini kullandı.

“Umut Nayir için Melih Bey ile görüşeceğiz”

Bir iki gün içerisinde forvet transferi konusunda ciddi bir hamle olacağını belirten Soydaş, “Osmanlıspor yeni bir santrafor daha aldı, Mehmet Umut Nayir konusunu tekrar Melih Bey ile konuşacağız. Umut Nayir’i takıma katmak için ısrarımız devam edecek. Umut, daha önce Süper Lig’i tercih ediyorum deyince transfer görüşmelerinde bazı aksaklıklar oluşmuştu. Yeni dönemde Osmanlıspor’un kadrosunda olamayacağına kanaat getirirse Umut’u ikna edebiliriz. Umut Nayir’in dışında bir iki oyuncuyla daha anlaşacağız” diye konuştu.

HABER VİDEOSU TIKLA - İZLE