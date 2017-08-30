HÜRRİYET ANKARA, ANKARA FUTBOLUNU DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet Ankara'nın "Futbol Masası" ekibi Gençlerbirliği, Osmanlıspor ve Ankaragücü'nün son durumunu değerlendirdi.

Dibe inmek yakışmadı

3 takım, bu sezon 3’er kez sahaya çıkarken, taraftarlar bir kez bile galibiyet sevinci yaşayamadı. Son hafta maçlarında Ankaragücü’nden Kehinde, Gençlerbirliği’nden Rantie ilk yarılarda kırmızı kart görüp, arkadaşlarını sahada yalnız bıraktı ve sonucu etkiledi.

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen ara, yaraları sarmak için fırsat olarak değerlendiriliyor. Teknik adamların geride kalan müsabakalarda arayış içinde oldukları, kadro tercihlerinde kendini gösterdi.

Özgür Şahiner: Ankaragücü çıkacağı ilk maçı kazanıp, ligin havasına girdiğini rakiplerine göstermeli.

Eray Görgülü: Osmanlıspor’un kadrosu 3 maçta galip gelemeyecek kadro değil, başka sorunlar var gibi.

Deniz Gürel: Yeniler gelsin gelmesin, Ankaragücü, milli maç arasında takım olma yolunda adımlar atmalı.

Fatih Tekeci: Ümit Özat’ın Fenerbahçe maçındaki 5-4-1 taktiği doğruydu, Gençlerbirliği kadrosu ancak bu taktikle oynar.

1- Osmanlıspor uzun süredir neden kazanamıyor ? Oyuncu kadrosu mu yeterli değil yoksa fikstürü mü zorlu ?

2- 16 transfer yapan A.Gücü’nde, Teknik Direktör Kartal’ın, 1-2 oyuncu daha istemesini nasıl değerlendiriyorsunuz ?

3- Özat’ın, F.Bahçe maçındaki oyundan gurur duyması, gelecek adına işlerin yoluna gireceğinin bir işareti olabilir mi ?

Osmanlı’ya yeni forvet

OSMANLISPOR, forvetini Medipol Başakşehir’den Sokol Cikalleshi ile güçlendirdi. 27 yaşındaki Arnavut golcü ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, Cikalleshi ile çektirdiği fotoğrafı paylaşarak, “Sokol Cikalleshi kulübümüze hayırlı olsun” ifadesini kullandı.

Cikalleshi, geçen sezonun ikinci yarısını Akhisar Belediyespor’da kiralık geçirmişti. Sezon başında Medipol Başakşehir’e dönen Arnavut futbolcu, Akhisar Belediyespor formasıyla 14 maçta 7 gol attı.

Başkent ekibi; Webo, Diabate ve Rusescu’nun ayrılmasının ardından, Leeds United’ten Fransız golcu Souleymane Doukara’yı da transfer etmişti.

FUTBOL Liglerinde 3 hafta geride kalırken, Başkent futbolu tam anlamıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Daha önceki sezonlarda da lige kötü başlayan takımlarımız olmuştu ancak üçünün birden, puan sıralamasının altında kalması alışılagelmiş bir durum değil. Gidenler oldu, gelenler oldu, kadrolar revize edildi, sezona farklı hedeflerle girildi ancak yazın sıcak günlerini yaşadığımız bu dönemde Ankara futbolunun üzerine kara bulutlar erken çöktü. Son hafta maçlarında bir de bir de kırmızı kart kabusu yaşandı. Gençlerbirliği’nden Tokelo Rantie ve Murat Duruer, Osmanlıspor’dan Tugay Kaçar ve Ankaragücü’nden Lanre Kehinde, oyundan atılan oyuncular oldu. Başkent ekiplerinden 4 oyuncu kırmızı kartla oyundan atıldı. Kötü başlangıcın nedenleri ve çözüm yolları ile ilgili, Hürriyet Ankara Futbol Masası ekibinin görüşlerini aldık.

Özgür ŞAHİNER

Üzerinde baskı var

KADRO kalitesi birçok takımdan iyi ve birbirini yakından tanıyan bir grup var. Eksik olan bitirici oyuncuydu. Doukara ve Josue bu anlamda takıma önemli katkı sağlayacak gibi. Savunmadaki arızalar ve uzun süredir kazanamıyor olmak ister istemez baskıya dönüşüyor. Galatasaray dışındaki maçları, Osmanlıspor kalibresindeki takımın, deplasmanda da olsa kazanması gerekirdi.

Planmada doğru yapılmadı

ŞAMPİYON olmuş bir takımın neredeyse tamamı dağıtıldı. 18 transfer yapıp, sonrasında iki oyuncuyu oynatmadan göndermek ve ilk yenilginin ardından 1-2 futbolcuya daha ihtiyaç var demek, planlamanın doğru olmadığını gösteriyor. Ankaragücü’ne biraz daha zaman tanımalıyız ancak her puan kaybı sonrasında transfer gündeme gelecekse bu gemi zor yol alır.

2 gol duran toptan

LİGE çok kötü başlayan, Avrupa’dan erken elenen ve oynadığı etkisiz futbolla taraftarını çileden çıkaran Fenerbahçe’ye karşı, Gençlerbirliği’nde açıkçası, gurur duyulacak fazla bir şey göremedim. Takım 2 golünün, birini frikik diğerini penaltıdan buluyor ve transfer edilen forveti kadroya bile alınmıyorsa, başka şeyleri konuşmalıyız diye düşünüyorum.

Eray GÖRGÜLÜ

Hedef için yeterli değil

HER takımda yeni transferlerin oturması zaman alır. Mevcut kadro elbette şampiyonluğa ya da ilk 4’e oynamak için yeterli değil ancak, 3 maçtan da galibiyetsiz çıkacak bir kadro da değil. Osmanlıspor’da başka sorunlar var gibi. Osmanlıspor’u, önümüzdeki hafta sahasında oynasa da zor bir maç daha bekliyor. Göztepe, Osmanlıspor’u kendi evinde epey zorlayacaktır.

Takviye gerekiyor

A.GÜCÜ’nün hücum organizasyonlarında ve gol yollarında sıkıntıları var. Süper Lig tecrübesi olsa da İlhan Parlak forvette yetersiz kalıyor. Fizik gücü yüksek bir forvet lazım. Her ne kadar 16 yeni isim gelse de olağanüstü şartlarda yapılan bu transferlerde nokta atışı yapılmamış olabilir. O yüzden Kartal’ın takviye talebini anlayışla karşılamak gerekir.

İşler yoluna girecek

SÜPER Lig’in başında bana göre fikstürü zor olan Gençlerbirliği’ydi. Ümit Özat, takımına güveniyor. Birkaç hafta içinde işler yoluna girecektir. Milli maçlar nedeniyle verilen ara yeni transferlerin uyumu adına Gençlerbirliği için avantaj olacaktır. Belki devre arasında birkaç takviyeyle Gençlerbirliği’nin bu sezonu üst sıralarda tamamlayacağını düşünüyorum.

Deniz GÜREL

Sıkıntı defansta

OSMANLISPOR’un Kayserispor’u yenip çıkışa geçmesi gerekiyordu. Son dakikalardaki gol moralleri bozdu. Defansta bir sıkıntı olduğu çok açık. Defans ile orta saha arasındaki kopukluk ve yardımlaşma eksikliğinden rakip çok rahat geliyor. Geçen yılın en centilmen takımı Osmanlı’da Tugay’ın kırmızı kart kabul edilir gibi değil. Göztepe maçı kazanılmazsa Bülent Uygun üzerindeki baskı daha da artacaktır.

A.Gücü hedefi belirlemeli

TFF 1. Lig’de çoğu takımın kalitesi birbirine yakın. Herkes herkesi yenebiliyor. Lige yeni katılan A.Gücü’nün de buna alışması gerek. 16 yeni oyunculu bir takımsın ve teknik direktörün halen oyuncu istiyor. Yeniler gelsin gelmesin, A.Gücü, milli maç arasında takım olma yolunda adım atmalı. İçerdeki maçta Balıkesir’i yenerlerse çıkış olur. A.Gücü’nün hedeflerini iyi belirlemesi lazım. Öncelikle düşme tehlikesi yaşamamak, sonrasında play-off oynamak gibi.

Gurur güzel de puan lazım

Her ne kadar son yılların en etkisiz dönemini geçirse de F.Bahçe F.Bahçe’dir. G.Birliği’nin maçın yarısından fazlasını 10 kişi oynayıp sona doğru 9 kişi kalmasına rağmen ezilmemesi Ümit Hoca’yı memnun etti. Sırasıyla Trabzon ve Göztepe ile deplasmanda, Başakşehir ile evlerinde oynayacaklar. Bu maçlardan en az 4 puan çıkarmaları lazım ki biraz olsun rahat nefes alabilsinler. Bunun çok da kolay olmayacağı ortada.

Fatih TEKECİ

Kazanmayı hatırlamalı

* OSMANLISPOR, futbolun en acımasız hastalıklarından birine yakalandı, yani kazanmayı unuttu. İlk haftanın günahı olmaz dedik, ikinci hafta evindeki Galatasaray maçını fikstür kurbanı diye geçiştirdik. Bu hafta ise Kayseri’de 1 puana razı geldik. Evet, fikstür zordu. Ama Osmanlı’nın futboldaki üçüncü ihtimali hatırlaması lazım: O da kazanmak!

Mağlubiyet bahanesi

ANKARAGÜCÜ’nün yaptığı 16 transfer içinde, İsmail Kartal’ın takımda eksik gördüğü mevkileri dolduracak o 1-2 transfer yoksa; buna şaşırmak lazım. İsmail Kartal’ın bu açıklamasını, alınan mağlubiyeti, halen eksikliklere bağlamak istemesi olarak görüyorum. Şu anda oynanan futbolda ise TFF 2. Lig’in şampiyonunu, her şeyiyle birbirine kenetlenmiş takımı göremiyorum.

Taraftar başarı bekler

GENÇLERBİRLİĞİ, Vardar şoku sonrası zihinsel ve fiziksel anlamda yorgun, ligde ilk iki maçında galip gelememiş Fenerbahçe ile oynadı. Ümit Özat’ın maçtaki taktiği (5-4-1) çok doğruydu. G.Birliği’nin kadro yapısı ancak bu taktikle oynar. Özat şunu unutmamalı ki taraftar her zaman galibiyetler ve başarılarla gurur duyar. İyi oyun sonrası gelen mağlubiyetlerle değil.