FRED VE BEN ARFA FENERBAHÇE'YE YAKIN

Luis Neto'yu transfer eden Fenerbahçe'de şimdiki hedef orta saha ve forvet oyuncusu. Fred ve Ben Arfa, Fenerbahçe'ye yakın.

Fenerbahçe, Sevilla'ya giden Kjaer'in boşluğunu Luis Neto ile doldurdu. Sarı lacivertliler Josef de Souza için West Bromwich Albion ile anlaşma sağlarken bu oyuncunun yerine transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Orta sahada fark yaratacak bir isim isteyen Fenerbahçe'nin ilk hedefi Shaktar Donetsk'in Brezilyalı oyuncusu Fred. Ukrayna kulübünün, oyuncu için 8 milyon avro bonservis bedeli istediği belirtiliyor. Fred, 2015 yılında Brezilya milli takımında Amerika Kupası'nda yasaklı madde kullandığı tespit edilmişti.

Fenerbahçe'nin Shaktar Donetsk ile oynadığı şampiyonlar ligi eleme maçında Fred'in bu durumundan dolayı oynamasına itiraz etmişti. Fenerbahçe maçında oynayan Fred daha sonra dopingden ceza almıştı.

Bu arada sarı lacivertlilerin daha önce transferi için uğraş verdiği Ben Arfa, Paris Saint Germain ile tüm bağlarını kopardı.

Kulübe yakınlığıyla bilinen Paris United, tüm alacaklarını tahsil edemeyen ve Nice ile anlaşamayan Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye gideceğini iddia etti. Bu arada Fransız gazeteleri Ben Arfa için, Olimpic Lyon'un da devrede olduğunu yazdı.

Forvete bir transfer daha yapmak isteyen Fenerbahçe, listesine Remy'i de ekledi. Chelsea'nin göndermek istediği oyuncu için bir çok kulüp devreye girdi.

Napoli kadrosunda yer bulamayan Zapata ve Sow da sarı lacivertilere yakın isimlerden.