Galatasaray'da izin bitti
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GALATASARAY'DA İZİN BİTTİ

Galatasaray'da izin bitti

Galatasaray, üç günlük iznin ardından Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Galatasaray, üç günlük iznin ardından Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde pas ve pres çalışmasıyla başlayan antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana, milli takımlarda bulunan Selçuk İnan, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Fernando Muslera, Martin Linnes, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Younes Belhanda ve Eren Derdiyok katılmadı.

Yeni transfer Sofiane Feghouli, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

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