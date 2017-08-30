Konyaspor'da Alanyaspor mesaisi
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KONYASPOR'DA ALANYASPOR MESAİSİ

Konyaspor'da Alanyaspor mesaisi

Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeşil-beyazlı ekibin, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada da hazırlıklarını sürdürdüğü bildirildi.

Kayacık Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, salondaki "core" çalışmasıyla başladığı, daha sonra üç gruba ayrılan oyuncuların dönüşümlü olarak bisiklet, kuvvet ve ağırlık çalıştığı kaydedildi.

A Milli Takım'a çağrılan kaleci Serkan Kırıntılı ile ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan Nejc Skubic, Amir Hadziahmetovic, Deni Milosevic, Malick Evouna ve Wilfred Moke'nin, antrenmana katılmadığı belirtildi.

Yeşil-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Abdou Razack Traore, Ferhat Öztorun ve Kadir Kaan Özdemir'in ise tedavilerine devam edildiği aktarıldı.
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