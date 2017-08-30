Keita Balde, Monaco'da
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KEİTA BALDE, MONACO'DA

Keita Balde, Monaco'da

 Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) son şampiyonu Monaco, İtalya ekibi Lazio'dan Senegalli hücum oyuncusu Keita Balde'yi kadrosuna kattı.

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 Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) son şampiyonu Monaco, İtalya ekibi Lazio'dan Senegalli hücum oyuncusu Keita Balde'yi kadrosuna kattı.

Monaco Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Keita Balde ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

İtalya basınında yer alan haberlerde, Monaco'nun Keita Balde transferi için Lazio'ya bonuslarla birlikte 35 milyon avro ödeyeceği öne sürüldü.

Forvet arkası ve kanatlarda görev yapabilen genç futbolcu, geçen sezon Lazio formasıyla 34 maça çıktı ve 16 gol attı.

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