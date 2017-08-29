Emre'den Celta'ya gol ve asist sözü
﻿
Site İçi Arama
﻿

EMRE'DEN CELTA'YA GOL VE ASİST SÖZÜ

Emre'den Celta'ya gol ve asist sözü

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Celta Vigo'ya transfer olan milli futbolcu Emre Mor, yeni takımına gol ve asist sözü verdi.

308 Okunma

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Celta Vigo'ya transfer olan milli futbolcu Emre Mor, yeni takımına gol ve asist sözü verdi.

Kulübün internet sitesinde yayımlanan demecinde Emre, "Goller atıp, asistler yapıp Celta'nın La Liga'da en fazla sayıda maç kazanmasına yardımcı olmak istiyorum." ifadesini kullandı.

İyi futbol oynamayı amaçladıklarını belirten 20 yaşındaki Emre, "Teknik kapasitemle takıma yardımcı olmayı umuyorum." diye görüş belirtti. Emre ayrıca La Liga'da oynanan futbolun hayranı olduğunu sözlerine ekledi.

Celta Vigo Kulübü ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Emre Mor, A Milli Takım kampına katılmak üzere Türkiye'ye hareket etti.

ETİKETLER
Yenimahalle, Süper Kupa'yı Kastamonu'ya kaptırdı
Halkbank, Kübalı pasörüne kavuştu
Ahmet Oğuz: "Gençlerbirliği, bana kaptanlık onurunu verdi"
8
Kaynar : Kırmızı kartlar olmasa...
5
Son 25 yılın en kötü Gençlerbirliği
7
Ömer Bozan: "İsmail Kartal, olayları çarpıttı!"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿