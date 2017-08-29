Halkbank, Kübalı pasörüne kavuştu
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HALKBANK, KÜBALI PASÖRÜNE KAVUŞTU

Halkbank, Kübalı pasörüne kavuştu

Halkbank Erkek Voleybol Takımı’nın yeni transferi Kübalı Raydel Hierrezuelo Aguirre Ankara’daki sezon hazırlıklarında yer almaya başladı.

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Halkbank Erkek Voleybol Takımı’nın yeni transferi Kübalı Raydel Hierrezuelo Aguirre Ankara’daki sezon hazırlıklarında yer almaya başladı.

Geçtiğimiz sezonu İtalya’nın Piacenza takımında geçiren Raydel, pasör pozisyonunda oynuyor. Küba A Erkek Milli Takımı’nın da formasını giyen Raydel, 1.96 metre boyundaki oyuncunun smaç yüksekliği 3.40, blok yüksekliği 3.35 metre.

Camiamız mutlu olacak

Halkbank forması ile ikinci kez buluştuğu için mutlu olduğunu dile getiren başarılı oyuncu, “Ülkenin en kariyerli takımındayım. Yarım kalan işlerimi tamamlama fırsatı verenlere çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızı ve camiamızı mutlu edecek bir sezonu hep birlikte yaşamak dileğiyle Türk halkının bayramını kutlarım” diye konuştu.

Voleyboldan sonraki favori sporu baseball olan, macera kitaplarını beğenen, korku filmleri izleyen yetenekli pasör, reggae müzik dinliyor.

Raydel Aguirre’nin Milli Takım kariyeri

Kübalı pasörün milli takım karıyeri oldukça parlak. Ülkesinin milli forması altında yakaladığı başarılar şöyle:

İtalya 2010 Dünya Şampiyonası, Gümüş Madalya

Japonya 2009 Dünya Grand Şampiyonlar Kupası, Gümüş Madalya

Cuiaba (Brezilya) 2008 Amerika Şampiyonası, Altın Madalya

Manaus (Brezilya) 2007 Amerika Kupası, Bronz Madalya

Bayamòn (Porto Riko) 2009 NORCECA Kupası, Altın Madalya

Anaheim (ABD) 2007 NOCECA Kupası, Bronz Madalya

Guadalajara (Meksika) Pan Amerikan Oyunları, Gümüş Madalya

Rio de Janerio (Brezilya) 2007 Pan Amerikan Oyunları, Bronz Madalya

 

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