"Gücümüzü herkese göstereceğiz"
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"GÜCÜMÜZÜ HERKESE GÖSTERECEĞİZ"

"Gücümüzü herkese göstereceğiz"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Eskişehir Basket'in ABD'li oyuncusu Josh Duncan, güçlü bir kadroya sahip olduklarını belirterek, "Sezon başlayınca gücümüzü herkese göstereceğiz." dedi.

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Duncan, Anadolu Üniversitesi Spor Salonu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerine değinerek, kampın Antalya'daki birinci etabının oldukça verimli geçtiğini kaydetti.

Yapılan transferlerle kadronun güçlendiğini anlatan Duncan, "Geçen sezon Süper Lig'e yükselmek mükemmel bir duyguydu. Bunu başardığımız için arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bu sezon kadroda değişimler oldu. Gerçekten güçlü bir kadroya sahip olduğumuza inanıyorum. Sezon başlayınca gücümüzü herkese göstereceğiz. Her şey daha iyi olacak." diye konuştu.

Duncan, taraftar desteğiyle neler yapabileceklerini geçen sezon gösterdiklerini aktararak, "Geçen sezon evimizde sadece iki maçta kaybettik. O coşkuyu arkamızda hissetmek öz güvenimizin artmasını sağlıyor. Bu sezon da desteğin artarak devam edeceğine inanıyorum. Eskişehirli basketbolseverlere birbirinden güzel maçlar izleteceğiz. Onlar arkamızda olsun." ifadelerini kullandı.

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