ROMA, SCHİCK'İ KADROSUNA KATTI

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Sampdoria’da forma giyen Çek futbolcu Patrik Schick’i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 21 yaşındaki Schick ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, transferin, sarı-kırmızılı kulübe ait bonservis bedeli rekoru kırılarak gerçekleştirildiği ifade edildi.
Schick'in zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığının belirtildiği açıklamada, golcü futbolcu için 5 milyonu hemen verilmek üzere 42 milyon avro ödeneceği kaydedildi.
Geçen sezon Sampdoria'da 35 maça çıkan Schick, 13 gol attı.