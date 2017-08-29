A Milli Takım'da Ukrayna maçı hazırlıkları
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A MİLLİ TAKIM'DA UKRAYNA MAÇI HAZIRLIKLARI

A Milli Takım'da Ukrayna maçı hazırlıkları

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 2 Eylül Cumartesi günü Ukrayna ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

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A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 2 Eylül Cumartesi günü Ukrayna ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen idmana cezası nedeniyle Ukrayna karşılaşmasında forma giyemeyecek Burak Yılmaz ile İspanya'nın Celta Vigo ekibine transfer olan Emre Mor katılmadı. Burak Yılmaz'ın bu akşam kadroya dahil olacağı, Emre Mor'un ise Çarşamba günü takıma katılacağı bildirildi.

Antrenmanı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile federasyon yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Milli takım kampına ziyarette bulunan Avrasya Özel Çocuklar Derneği öğrencileri de çalışmayı takip etti.

İdmanın 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulurken, milli takım bu bölümde koşu yaptı.

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