SAĞLAM'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Sağlam, Malatya İnönü Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin 3. haftasındaki Antalyaspor maçında son dakikaya kadar güzel bir mücadele ortaya koyduklarını belirtti.

Milli maçlar nedeniyle lige ara verildiğini hatırlatan Sağlam, şöyle konuştu:

"Tabii bu milli maç arasını iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Birçok takımdan farklı şekilde antrenmanlara ara vermedik, devam ettik. Perşembe günü sabah antrenmanını yaptıktan sonra takıma 3 gün izin vereceğiz. Pazartesi günü tekrar toplanıp Kasımpaşa maçı için hazırlıklarımıza devam edeceğiz."

- Orta saha ve forvet için arayış

Transfer çalışmalarının devam ettiğini aktaran Sağlam, "Özellikle, orta saha oyuncusu ve forvet arayışımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah transfer sezonu bitmeden takımımıza direkt katkı sağlayabilecek oyuncuları kadromuza katmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Başarının bazı koşullarının olduğuna dikkati çeken Sağlam, ligde çok ciddi rakiplerle karşılaştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Başarılı olmak istiyorsak, başarının bazı koşulları var. Bu koşulları yerine getirmek zorundayız. Bunlar, kurumsal bir yapı, sağlam bir ekonomi, tesis, stat, güçlü bir kadro ve onları yönetebilecek teknik bir kadro. Eğer bir şehir takımıysanız şehrin takımını sahiplenmesi, takıma vereceği destek, taraftarın bu dönem içerisinde takıma göstereceği ilgi, yakınlık, iyi günde ve kötü günde ortaya koyacağı tavırlar bizler için önemli. Bunlar başarımızı tetikleyen unsurlardan bazıları. Bunları bir araya getirebilirsek, başarı gelir."

İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayan Sağlam, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Güzel bir bayram geçirmeyi umuyoruz. Müslümanların, İslam aleminin bayramını kutluyorum, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bir insan olarak Arakan'da Müslümanlara yapılan zulme dünyanın kayıtsız kalmasını şiddetle kınıyorum ve bu zulmün de bir an evvel bitmesini yüce Allah’tan diliyorum."