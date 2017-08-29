Sinan Sandal, son 16 turunda veda etti
﻿
Site İçi Arama
﻿

SİNAN SANDAL, SON 16 TURUNDA VEDA ETTİ

Sinan Sandal, son 16 turunda veda etti

Dünya Judo Şampiyonası'nda erkekler 66 kiloda mücadele eden Sinan Sandal, son 16 turunda şampiyonaya veda etti.

152 Okunma

Dünya Judo Şampiyonası'nda erkekler 66 kiloda mücadele eden Sinan Sandal, son 16 turunda şampiyonaya veda etti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde tatamiye çıkan milli sporcu, ilk turu maç yapmadan geçti. Sinan Sandal, 2. turda Nikaragualı rakibi Yader Mairena'yı yenerek 3. tura yükseldi. Milli judocu, Alberto Gaitero'yu da eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Sinan Sandal, son 16 mücadelesinde ise Belaruslu Dzmitry Minkou'ya kaybederek, elendi.

Şampiyonada 30 Ağustos Çarşamba günü erkekler 73 kiloda Hasan Vanlıoğlu ve Murat Bektaş ile kadınlar 57 kiloda Nazlıcan Özerler, tatamiye çıkacak.

ETİKETLER
Ahmet Oğuz: "Gençlerbirliği, bana kaptanlık onurunu verdi"
Ankaragücü'nde Basın Toplantısı
7
Kaynar : Kırmızı kartlar olmasa...
4
Son 25 yılın en kötü Gençlerbirliği
7
Ömer Bozan: "İsmail Kartal, olayları çarpıttı!"
Osmanlıspor'a Arnavut golcü
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿