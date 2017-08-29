SİNAN SANDAL, SON 16 TURUNDA VEDA ETTİ

Dünya Judo Şampiyonası'nda erkekler 66 kiloda mücadele eden Sinan Sandal, son 16 turunda şampiyonaya veda etti.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde tatamiye çıkan milli sporcu, ilk turu maç yapmadan geçti. Sinan Sandal, 2. turda Nikaragualı rakibi Yader Mairena'yı yenerek 3. tura yükseldi. Milli judocu, Alberto Gaitero'yu da eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı.
Sinan Sandal, son 16 mücadelesinde ise Belaruslu Dzmitry Minkou'ya kaybederek, elendi.
Şampiyonada 30 Ağustos Çarşamba günü erkekler 73 kiloda Hasan Vanlıoğlu ve Murat Bektaş ile kadınlar 57 kiloda Nazlıcan Özerler, tatamiye çıkacak.