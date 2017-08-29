Malatya'dan Elazığ'a gitti
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MALATYA'DAN ELAZIĞ'A GİTTİ

Malatya'dan Elazığ'a gitti

 TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, Evkur Yeni Malatyaspor'dan forvet Ahmet Aras'ı kadrosuna kattı.

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 TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, Evkur Yeni Malatyaspor'dan forvet Ahmet Aras'ı kadrosuna kattı.

Elazığspor Kulübü Başkanı Sedat Karataş, Ahmet Aras ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Ahmet'in, Evkur Yeni Malatyaspor'a, Süper Lig'e yükselmesinde önemli katkı yaptığını ifade eden Karataş, şunları söyledi:

''Takıma bir forvet takviyesi gerekiyordu, bu eksikliği Ahmet Aras'la giderdik. Yeni forvetimizin takımımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Ahmet'in takıma katılmasıyla birlikte önümüzdeki maçlarda Allah'ın izniyle daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum.''

Ligin 4. haftasında deplasmanda oynayacakları Denizlispor maçına hazırlandıklarını belirten Karataş, ''İlk hafta Altınordu karşısında çok iyi oynamamıza rağmen skoru bulamamıştık ama sonrasında Eskişehirspor ve MKE Ankaragücü galibiyetleri takıma büyük bir moral ve motivasyon kazandırdı. Bu moral ve motivasyonla Denizlispor maçına en iyi şekilde hazırlanıp evimize puan ya da puanlarla döneceğiz.'' şeklinde konuştu.
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