Kupada 2. tur heyecanı başladı
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KUPADA 2. TUR HEYECANI BAŞLADI

Kupada 2. tur heyecanı başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur müsabakaları  4 karşılaşmayla başladı. 

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur müsabakaları  4 karşılaşmayla başladı. 

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç eleme usulüyle oynanacak 2. tur müsabakalarının programı, biten maçların sonuçları ve tur atlayan takımlar şöyle:

29 Ağustos Salı:

Kars 36 Spor 1 - 0 Muşspor 

Ağrı 1970 Spor 0 - 1 Van Büyükşehir Belediyespor 

Elaziz Belediyespor 2 - 5 Diyarbekirspor 

16.30 Edirnespor-Dardanelspor (25 Kasım)

30 Ağustos Çarşamba:

13.30 Sinopspor-Erbaaspor (Sinop Merkez Dokuzoğlu)

13.30 1461 Trabzon-Arsinspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

15.00 Ofspor-Yomraspor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

15.00 Bayburt Grup Özel İdare-Pazarspor (Genç Osman)

15.00 12 Bingölspor-Anagold 24 Erzincanspor (Bingöl Şehir)

15.00 Siirt İl Özel İdaresi-Batman Petrolspor (Siirt Atatürk)

15.00 Cizrespor-Yüksekova Belediyespor (Cizre İlçe)

15.30 Düzcespor-Kocaelispor (Düzce 18 Temmuz)

15.30 Ankara Demirspor-Ankara Adliyespor (TCDD Ankara Demirspor)

15.30 Yeni Altındağ Belediyespor-Bartınspor (Cebeci İnönü)

15.30 Yozgatspor 1959-Çorum Belediyespor (Yozgat Bozok)

15.30 Kayseri Erciyesspor-Nevşehirspor (Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha)

15.30 68 Aksaray Belediyespor-Kozan Belediyespor (Dağılgan)

15.30 Payasspor-Kırıkhanspor (Payas İlçe)

15.30 Osmaniyespor-Erzin Belediyespor (7 Ocak)

16.00 Tekirdağspor-Ergene Velimeşespor (Çorlu General Basri Saran)

16.00 Orhangazi Belediyespor-Altınova Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

16.00 Bayrampaşa-Halide Edip Adıvarspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

16.00 Anadolu Bağcılar-Çatalcaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

16.00 Sultanbeyli Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Sultanbeyli Gölet)

16.00 Darıca Gençlerbirliği-Gölcükspor (Darıca İlçe)

16.00 Tire 1922-Turgutluspor (Tire 4 Eylül)

16.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bergama Belediyespor (Mümin Özkasap)

16.00 Bucak Belediye Oğuzhanspor-Kemerspor 2003 (Bucak İlçe)

16.00 TKİ Tavşanlı Linyitspor-Kızılcabölükspor (Tavşanlı Ada)

16.30 Muğlaspor-Aydınspor 1923 (Muğla Atatürk)

18.30 Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor (Tarsus İlçe)

19.00 Karacabey Birlikspor-Yeşil Bursa (Mustafa Fehmi Gerçeker)

31 Ağustos Perşembe:

14.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Artvin Hopaspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

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