Ahmet Oğuz: "Gençlerbirliği, bana kaptanlık onurunu verdi"
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AHMET OĞUZ: "GENÇLERBİRLİĞİ, BANA KAPTANLIK ONURUNU VERDİ"

Ahmet Oğuz: "Gençlerbirliği, bana kaptanlık onurunu verdi"

Gençlerbirliği'nin kaptanı Ahmet Oğuz, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında programında Emrah Karalinç ve İlker Koç'un sorularını yanıtladı.

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Gençlerbirliği'nin kaptanı Ahmet Oğuz, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında programında Emrah Karalinç ve İlker Koç'un sorularını yanıtladı.

İşte Ahmet Oğuz'un açıklamalarından önemli satır başları:

'Gençlerbirliği'nin hedefi her zaman Avrupa'dır'

"Hafta içerisinde Fenerbahçe maçına çok iyi çalıştık. Bireysel hatalardan gol yedik. Puan kaybını telafi etmek istiyoruz. Kritik bir virajdan geçiyoruz. Rakiplerimiz iyi takım kurdular. Fakat futbol oynamadan kazanılmıyor. Biz sahada en iyisini yapacağız. Şu anda dışarıdan baktığımız zaman Gençlerbirliği'nin durumu sıkıntılı olabilir. Yeni bir takımız. Gençlerbirliği'nin hedefi her zaman Avrupa'dır. Bizim hakkımızda düşecek diyen kişileri yanıltmak istiyoruz"

'Babamızın sezonunu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz'

"Tabii ki ben 16 yıldır buradayım. Yeteneklerim olmasa burada olamam ama İlhan Cavcav (Başkanımız) bana şans verdi. Buranın altyapısından çıktım. 2 yıl sözleşmemi uzattım. Tabii ki babamızın sezonu olduğu için ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Umarım bu baskı bizi olumlu etkiler. Gençlerbirliği'nin altyapısından çıktım. Bana kaptanlık onurunu verdiler. Taşın altına elimizi sokacağız. Bunun için gereken her şeyi yapacağız"

'Milli takıma gittim, inanılmaz bir duyguydu'

"A Milli Takımı'mızda bireysel olarak çok yetenekli oyuncularımız var. İnanıyorum ki 2 maçtan en az 4 puan çıkaracağız. Milli takıma gittim, inanılmaz bir duyguydu"

Kaynak: Ajansspor

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