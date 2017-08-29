Kaynar : Kırmızı kartlar olmasa...
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KAYNAR : KIRMIZI KARTLAR OLMASA...

Kaynar : Kırmızı kartlar olmasa...

Gençlerbirliği basın sözcüsü Hakan Kaynar'dan Fenerbahçe maçı sonrası değerlendirme...

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Kaynar,  yaptığı açıklamada, Uğur Çiftçi ve Ahmet Oğuz'un  kendilerini seven ve onları yetiştiren hocalarının yüzünü kara çıkarmadığını  belirterek, "Sahadaki bütün futbolcularımızın formaya yakışır bir mücadele için  çabaladıklarını gördük. Bu, bir takım için önemli ama önemli bir başka nokta maçı  tamamlamaktır. Bu kadar kolay kart görmemeliyiz. Skora bakanlar yanılmasın.  Rakibimiz galibiyeti hak edecek kadar iyi değildi." diye konuştu.

Kırmızı kartlar olmasa içinde bulundukları manzaranın daha iyi  görüneceğine değinen Kaynar, şunları kaydetti:

"Kaybettik, üzgünüz ama hayat da lig de devam ediyor. Yanlışları  tespit edip, çözüm bulmak elimizde. Umarım teknik ekip ve futbolcular, bu kaybın  olumsuz havasını bir an önce unutup, arka arkaya gelecek iki zorlu deplasmana iyi  bir şekilde hazırlanırlar. Herkesin sadece işine ve kazanmaya konsantre olması  gerektiği bir döneme giriyoruz. Polemiğe değil puana ihtiyacımız var. Umarım  Gençlerbirliği'ni sporla ilgisiz şeylerin içine çekecek tartışmalara sokanlar,  tehlikeyi fark etmiştir. Dünya etme bulma dünyası madem, kendi eden kendi bulur."
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Gençlerbirliği - Fenerbahçe maç sonrası
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7
Mali
29 Ağustos 201721:12
Şimdi Allah var ezilmedik,peki neden ? Çünkü rakip de bizim kadar iğrenç ve kötü oynuyor. Bunu bir güzellik gibi anlatmak,bizi enayi yerine koymaktır. Oyunda ezilmedin ama sen de hiçbir şey yapmadın. Kazayla 1 gol buldun ve sonrası kocaman soru işareti
6
Abdurrahman Kirmizi
29 Ağustos 201721:08
Olaya bakin Kulubun basin sozcusu cikmis macin yorumunu yapiyor. O yorum senin isin degil Hocanin veya Oyuncularin isi.Kulubun basinda Baskan yokki artik her kulup calisani cikip mac yorumu yapiyor. Sirada kim var Bestepenin caycisimi??
5
Dalga Geçiyor Herhalde
29 Ağustos 201718:14
Hakan Bey Dalga geçiyor herhalde maç 11-11 iken atağımız yoktu ve topun kontrolü bizde değildi çok komik gerçekten
4
Şakir
29 Ağustos 201717:56
Allahım kulüp kimlerin eline kalmış. Kardeşim anlamadığın konuda ahkam kesmek zorunda mısın ? "Öyle olsaydı, böyle olsaydı" diyerek sezonu geçireceğiz. Bırak lig maçını, hazırlık maçlarında galibiyetin var mı ? Boş boş konuşuyorsunuz.
3
Tarafsiz
29 Ağustos 201717:51
On kisi kalana kadar da dahil sonrasindada kaleye bir tane isabetli şut cekmemissiniz volkan egilmedi bile.gurur duymaktan behsediyosunuz.acinacak haldesiniz umarim dusersiniz bir an once.cunku taraftar artk umudu kesti sizden.maclara taraftar beklemeyin .habire bahane uretin sorun bizde demeyinde yazik...
2
GB
29 Ağustos 201717:37
Masal anlatıyorsun masal. Hocanın oyuncağı olmuşsunuz, aynı ağızdan konuşuyorsunuz. Atılmasaydı kardeşim oyuncularınız. Ankaragücü kırmızı kart gören tek oyuncusuna ceza kesti. Siz ne yaptınız ? Fenerbahçe'nin kötü olduğunu herkes biliyor, sen yeni mi gördün ? Bu takım düşmüştür, hayal kurmayı bırakın !
1
Al-Kara
29 Ağustos 201715:11
Dayım sen ne diyon ya..Walla gına geldi artık şu boş yorumlarınızdan sus otur daha iyi..
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