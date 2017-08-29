Son 25 yılın en kötü Gençlerbirliği
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SON 25 YILIN EN KÖTÜ GENÇLERBİRLİĞİ

Son 25 yılın en kötü Gençlerbirliği

Gençlerbirliği, 3 hafta sonunda topladığı 1 puan ile son 25 yılın en kötü performansına imza attı...

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Geçtiğimiz sezon son 10 yılda toplanan puanların 1 fazlasını alarak ligi 8’nci sırada tamamlayan ve bu büyük başarıyı bütün basın toplantılarında ve açıklamalarında paylaşan Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav ve Teknik Direktör Ümit Özat, son 25 yılın en kötü başlangıcına da imza attı.

Evinde Karabükspor ile 1-1 berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdıran Gençlerbirliği, deplasmanda Konyaspor’a 3-0 ve yine evinde Fenerbahçe’ye 2-1 yenilmişti.

Topladığı 1 puan ile ligin en son sırasına yerleşen ve oynadığı futbol ile bu pozisyonu uzun haftalar bırakacağa benzemeyen Gençlerbirliği, ilk 3 hafta toplanan puanlara göre hazırlanan tabloda son 25 yılın en kötü Gençlerbirliği oldu.

En son 1992-1993 sezonunun ilk 3 haftasında puan alamayan Gençlerbirliği, çok daha zor fikstürlerden bile en az 2 beraberlik çıkarmayı başarmıştı.

Evinde güç dengesi eşit olduğu düşünülen Karabükspor’u yenemeyen, Avrupa Kupasında Vardar’a elenmenin şoku içinde Ankara’ya gelen ve son yılların en kötü futbolunu oynayan Fenerbahçe’den puan çıkaramayan Gençlerbirliği’nde 8 ayda yapılan 22 transfer de geleceğe dair umut vermiyor.

İşte yıl, yıl Gençlerbirliği’nin ilk 3 hafta karnesi….

 

1993-1994  4 puan
1994-1995  4 puan
1995-1996 3 puan
1996-1997 7 puan
1997-1998  2 puan
1998-1999  6 puan
1999-2000  7 puan
2000-2001 7 puan
2001-2002  2 puan
2002-2003  9 puan
2003-2004  3 puan
2004-2005  5 puan
2005-2006  2 puan
2006-2007  4 puan
2007-2008  3 puan
2008-2009  4 puan
2009-2010  5 puan
2010-2011  2 puan
2011-2012  4 puan
2012-2013  5 puan
2013-2014  3 puan
2014-2015  5 puan
2015-2016  3 puan
2016-2017  5 puan
2017-2018  1 puan

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2
Seymen
29 Ağustos 201714:42
Haydi el birliği ile küme düşürün. İlhan abinin kemiklerini sizlatin.
1
Mali
29 Ağustos 201713:58
Yonetim ve Özat çok rahat,o yüzden haber etkisi taşımaz onlar için
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