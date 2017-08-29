SON 25 YILIN EN KÖTÜ GENÇLERBİRLİĞİ

Geçtiğimiz sezon son 10 yılda toplanan puanların 1 fazlasını alarak ligi 8’nci sırada tamamlayan ve bu büyük başarıyı bütün basın toplantılarında ve açıklamalarında paylaşan Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav ve Teknik Direktör Ümit Özat, son 25 yılın en kötü başlangıcına da imza attı.

Evinde Karabükspor ile 1-1 berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdıran Gençlerbirliği, deplasmanda Konyaspor’a 3-0 ve yine evinde Fenerbahçe’ye 2-1 yenilmişti.

Topladığı 1 puan ile ligin en son sırasına yerleşen ve oynadığı futbol ile bu pozisyonu uzun haftalar bırakacağa benzemeyen Gençlerbirliği, ilk 3 hafta toplanan puanlara göre hazırlanan tabloda son 25 yılın en kötü Gençlerbirliği oldu.

En son 1992-1993 sezonunun ilk 3 haftasında puan alamayan Gençlerbirliği, çok daha zor fikstürlerden bile en az 2 beraberlik çıkarmayı başarmıştı.

Evinde güç dengesi eşit olduğu düşünülen Karabükspor’u yenemeyen, Avrupa Kupasında Vardar’a elenmenin şoku içinde Ankara’ya gelen ve son yılların en kötü futbolunu oynayan Fenerbahçe’den puan çıkaramayan Gençlerbirliği’nde 8 ayda yapılan 22 transfer de geleceğe dair umut vermiyor.

İşte yıl, yıl Gençlerbirliği’nin ilk 3 hafta karnesi….

1993-1994 4 puan 1994-1995 4 puan 1995-1996 3 puan 1996-1997 7 puan 1997-1998 2 puan 1998-1999 6 puan 1999-2000 7 puan 2000-2001 7 puan 2001-2002 2 puan 2002-2003 9 puan 2003-2004 3 puan 2004-2005 5 puan 2005-2006 2 puan 2006-2007 4 puan 2007-2008 3 puan 2008-2009 4 puan 2009-2010 5 puan 2010-2011 2 puan 2011-2012 4 puan 2012-2013 5 puan 2013-2014 3 puan 2014-2015 5 puan 2015-2016 3 puan 2016-2017 5 puan 2017-2018 1 puan