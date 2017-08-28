ÖMER BOZAN: "İSMAİL KARTAL, OLAYLARI ÇARPITTI!"

Ankaragücü ile geçtiğimiz ay yolları ayıran Ömer Bozan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Sarı-Lacivertli takımın teknik patronu İsmail Kartal ile yaşadığı sorunun perde arkasını kamuoyu ile paylaştı.

Ömer Bozan'ın açıklaması şu şekilde:

"Değerli Ankaragücü camiasına; biraz geç kalmış bir açıklama olacak ama kendimi ifade edip duygularımı paylaşmadan veda etmek istemedim. Ankara'da geçirdiğim 2 sezon ve yaşadığım şampiyonluk, benim için çok değerli ve hayatımdaki unutulmazlardan olacak. Tıpkı büyük Ankaragücü camiası ve büyük taraftarı için de unutulmazlardan olduğu gibi.

Ankaragücü’nden ayrılışım maalesef haksız bir şekilde oldu. İsmail Kartal hocanın, şahsım hakkında basına yaptığı gerçek dışı ve haksız açıklamalarını düzeltmeden geçemeyeceğim. Zira olayları çarpıtmasını, şahşıma yapılmış büyük bir hakaret sayıyorum. Kendisi yaptığı açıklamada benim idmanı sebepsiz yere bıraktığımı, kimseye sormadan oteli terk ettiğimi ve Ankaragücü’ne saygısız bir duruş sergilediğimi ifade etmiştir. Gerçek ise bambaşkadır.

Şahsımın, İsmail Kartal hoca tarafından 22 kişilik taktik oyuna alınmaması üzerine takım otobüsüne gittim ve takımı bekledim. Otele hep beraber döndüğümüzde kulüp menajerinin beni arayıp “İsmail hoca seninle çalışmak istemiyor. Öğle yemeğini de bizimle değil başka kattan al” şeklindeki ağır ve üzücü ifadeleri otelden ayrılmama sebep olmuştur. Aynı akşam takım halinde Ankara’ya dönecek olmamıza rağmen uçak biletim İsmail Kartal’ın talimatıyla iptal edilmiştir. O gün başka uçak seferi olmadığından 1 gün sonrasına bilet almak zorunda kaldım. Otele dönüp diğer uçuşu beklemek istediğimde ise şahsıma “İsmail hocanın kesin emri var. Otelde kalamazsın başka otele git!” şeklindeki üzücü talimatı iletildi. Tüm bunlar yaşanırken kendisi benimle tek kelime dahi konuşmadı. Madem istemiyordunuz sezon başında neden benimle tekrar sözleşme yenilediniz. Hocanın bu davranışları ile takımdan gitmem ya da gönderilmem amacıyla üzerimde baskı kurulmuştur.

Geçtiğimiz sezon sergilediğim performans, şampiyonluktaki payım ve nasıl bir seviyede futbolcu olduğumu bilerek konuşuyorum. Tüm bu yapılanları takımdan gitmem için yapılmış büyük bir tahrik olarak görüyorum.

Ayrılık olacaksa bile bu şekilde olmamalıydı diye düşünüyorum. Çok daha medeni şekilde olabilirdi. Ben bunları hak edecek bir şey yapmadım. Vefa denen bir şey kalmamış, yazık!!!"