Osmanlıspor'a Arnavut golcü
﻿
Site İçi Arama
﻿

OSMANLISPOR'A ARNAVUT GOLCÜ

Osmanlıspor'a Arnavut golcü

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Medipol Başakşehir'den Sokol Cikalleshi'yi transfer etti.

375 Okunma

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Medipol Başakşehir'den Sokol Cikalleshi'yi transfer etti.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 27 yaşındaki Arnavut golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven de Twitter hesabından, Cikalleshi ile çektirdiği fotoğrafı paylaşarak, "Sokol Cikalleshi kulübümüze hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Cikalleshi, geçen sezonun ikinci yarısını Akhisar Belediyespor'da kiralık geçirmişti.

Sezon başında Medipol Başakşehir'e dönen Arnavut futbolcu, Akhisar Belediyespor formasıyla 14 maçta 7 gol atmıştı.

﻿

ETİKETLER #Osmanlıspor
Kayserispor - Osmanlıspor maçı ardından
1
Osmanlıspor, Kayseri'den 2-2 ile döndü
İşte Kayserispor - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler
Başkentte spor güvenliği toplantısı yapıldı
"Uluç; şımarık, herkesi küçük gören bir yaşlı"
Josue, Osmanlıspor'da
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿