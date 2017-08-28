KARTAL: "KEHİNDE, DURUP DURURKEN OYUNDAN ATILDI"

İLİŞKİLİ HABER Ankaragücü, Elazığ'dan eli boş döndü

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Elazığspor'un etkili oyuncularının olduğunu vurguladı.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Ankaragücü deplasmanda Elazığspor'a 2-0 mağlup oldu. Kartal, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın başında dengeli bir oyun olduğunu dile getiren İsmail Kartal, şöyle devam etti:

Maalesef her hafta birbirini yeni tanıyan oyuncularla sahaya çıktığımız için büyük sıkıntılarımız var. Bu sıkıntılara rağmen 2 haftadır oynamayan Kehinde oynadı. 18. dakikada durup dururken rakibi ile tartışması ve bir aksiyon yapması durumunda oyundan atıldı. Oyunun başından atılmasından dolayı bir kişi eksik kalınca mücadele etmek kolay değil. Elazığspor da etkili ayaklar ve oyuncuları var. Duran toptan erken bir gol yedik. Eğer oradan bir gol yemeyip direncimizi artırabilseydik belki daha farklı bir sonuç elde edebilirdik. Yine mağlup olabilirdik ama en azından direncimizi artırabilirdik"

İkinci yarı geri çekilmediklerinin altını çizen Kartal, "3 hücumcu ile oynadık. Sonuçta 2 pozisyon bulduk. Bunları da değerlendirebilirdik. Sonuçta 2-0 mağlup olduk. Elazığpsoru tebrik ediyoruz. Bizde eksikleri biliyoruz. Yönetim bir kaynak bulursa, takıma bir iki tane takviye yapmasını istediğimiz oyuncular var. İnşallah bunları gerçekleştiririz. Yeni kurulan bir takımız. Yeni gelecek arkadaşlarla iyi sonuçlar almayı istiyoruz ifadelerine yer verdi.