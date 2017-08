ÖZAT: "ALLAH VAR, KİMİ İSTEDİYSEK ALINDI"

İLİŞKİLİ HABER Gençlerbirliği evinde de kayıp

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, yaptıkları transferlere ilişkin, "Allah var, kimi istediysek alındı. Her sene buraya Messi ya da Neymar gelmiyordu." dedi.



Ümit Özat, Süper Lig'in 3. haftasında 2-1 yenildikleri Fenerbahçe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolcularının sergilediği performanstan gurur duyduğunu belirterek, "Maçın 40-45 dakikası 10, son dakikalarda da 9 kişi oynadık. Fenerbahçe'ye karşı bu kolay bir iş değil." diye konuştu.



Eksik oynamalarına karşın oyunu kazanmak için hamleler yaptıklarını ancak başarılı olamadıklarını dile getiren Özat, milli maç nedeniyle lige verilen aranın takıma iyi geleceğini vurguladı.



Zor bir fikstürleri olduğuna dikkati çeken Özat, "Ama arayla ama sırayla oynayacağız. Ona nedenle toplayabildiğimiz kadar puan almayı istiyoruz." ifadesini kullandı.



Özat, başkent ekibinin transferlerine ilişkin bir soruya karşılık şu değerlendirmeyi yaptı:



"Ahmet İlhan'dan memnunum, Jailton iyi iş çıkardı, takıma katkısı olacak, Dialo yeni alışıyor. Sonuçta biz bir sistem takımıyız. Oyuncuların hemen adapte olması kolay değil. Ligin 3. haftası, daha transferleri değerlendirmek için erken. Skuletic'i kadroya almadım, fizik olarak eksiği var. Takımın genel anlamda 8-10 hafta içinde rayına oturacağını düşünüyorum. Allah var, kimi istediysek alındı. Her oyuncuyu ben istedim. İnandığımız isimleri biz söyledik. Mehmet Taş da bu takıma katkı sağlayacak. Her sene buraya Messi ya da Neymar gelmiyordu. Ben mücadeleye bakıyorum."