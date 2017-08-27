ADANASPOR 2 - ÜMRANİYESPOR 1

Adanaspor 2 - Ümraniyespor 1
TFF 1.Lig 3. haftasında Adanaspor ile Ümraniyespor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adanaspor 2-1 kazandı.
Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Onur Akbay, Didi, Digao, Renan Diniz, Tevfik Altındağ, Abdulaziz Solmaz, Bekir Yılmaz (46' Renan Foguinho), Gökhan Meral (73' Gökhan Süzen), Yener Arıca (82' Ahmet Bahçıvan), Bahattin Köse
Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç
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Ümraniyespor: Burak Öğür, Mehmet Sedef, Mustafa Çakır, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak, Cleyton (72' Bahadır Taşdelen), İbrahim Akdağ, Andreas Vasilogiannis (62' Samet Asatekin), Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş, Dimitar Rangelov
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
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Hakem: Kutluhan Bilgiç, Baran Eraslan, Cemal Alpay, Tolga Sancak
Goller: DK 17: Dimitar Rangelov (Ümraniyespor), DK 23: Abdulaziz Solmaz (Adanaspor), DK 68: Bahattin Köse (Adanaspor)
Sarı Kartlar: DK 47: Didi (Adanaspor), DK 57: Timur Temeltaş (Ümraniyespor), DK 69: Mustafa Çakır (Ümraniyespor), DK 73: Dimitar Rangelov (Ümraniyespor), DK 90: Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)