Gençlerbirliği evinde de kayıp
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇLERBİRLİĞİ EVİNDE DE KAYIP

Gençlerbirliği evinde de kayıp

Süper Lig 2017-2018 3. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

758 Okunma

Gençlerbirliği 1 - Fenerbahçe 2

Süper Lig 2017-2018 3. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Sergei Politevich, Uğur Çiftçi, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Ahmet İlhan Özek, Kamal Issah, Elvis Manu (46' Murat Duruer), Halil İbrahim Pehlivan (52' Jailton Da Silva Paraiba), Diallo Guidileye (70' Vedat Muriqi), Tokelo Rantie

Teknik Direktör: Ümit Özat

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Martin Skrtel, Mauricio Isla, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım (46' İsmail Köybaşı), Mathieu Valbuena, Giuliano, Mehmet Topal (90' Josef De Souza), Nabil Dirar (46' Aatif Chahechouhe), Ozan Tufan, Roberto Soldado

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Hakem: Ümit Öztürk, Ekrem Kan, Kerem Ersoy, Ali Şansalan

Goller: DK 21: Halil İbrahim Pehlivan (Fenerbahçe), DK 37: Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), DK 67: Ozan Tufan (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: DK 24: Martin Skrtel (Fenerbahçe), DK 32: Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), DK 42: Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), DK 53: Mathieu Valbuena (Fenerbahçe), DK 58: Roman Neustadter (Fenerbahçe), DK 63: Murat Duruer (Gençlerbirliği)

Kırmızı Kartlar: DK 42: Tokelo Rantie (Gençlerbirliği), DK 85: Murat Duruer (Gençlerbirliği)
 

﻿

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maç sonrası
İşte Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
Gençlerbirliği - Fenerbahçe maç öncesi...
6
Gençlerbirliği, Dilipak'ın diline düştü!
4
Özat'tan gecenin 01.45'inde değerlendirme
Gençlerbirliği, taraftarın gönlünü forma ile almaya çalışacak...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
Umoş
28 Ağustos 201700:13
Helal olsun boyle yenilgiye ya yenildik ama ezilmedik..Ben buyuk kaptan , buyuk lider ve futbolcuydum..Kaliteli maglubiyeti gordummu bilirim..
﻿