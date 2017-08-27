GENÇLERBİRLİĞİ 1 - FENERBAHÇE 2

Gençlerbirliği 1 - Fenerbahçe 2
Süper Lig 2017-2018 3. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.
Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Sergei Politevich, Uğur Çiftçi, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Ahmet İlhan Özek, Kamal Issah, Elvis Manu (46' Murat Duruer), Halil İbrahim Pehlivan (52' Jailton Da Silva Paraiba), Diallo Guidileye (70' Vedat Muriqi), Tokelo Rantie
Teknik Direktör: Ümit Özat
Haberleri İstatistikleri
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Martin Skrtel, Mauricio Isla, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım (46' İsmail Köybaşı), Mathieu Valbuena, Giuliano, Mehmet Topal (90' Josef De Souza), Nabil Dirar (46' Aatif Chahechouhe), Ozan Tufan, Roberto Soldado
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ümit Öztürk, Ekrem Kan, Kerem Ersoy, Ali Şansalan
Goller: DK 21: Halil İbrahim Pehlivan (Fenerbahçe), DK 37: Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), DK 67: Ozan Tufan (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: DK 24: Martin Skrtel (Fenerbahçe), DK 32: Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), DK 42: Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), DK 53: Mathieu Valbuena (Fenerbahçe), DK 58: Roman Neustadter (Fenerbahçe), DK 63: Murat Duruer (Gençlerbirliği)
Kırmızı Kartlar: DK 42: Tokelo Rantie (Gençlerbirliği), DK 85: Murat Duruer (Gençlerbirliği)
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