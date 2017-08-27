ELAZIĞSPOR 2 - MKE ANKARAGÜCÜ 0

Elazığspor 2 - MKE Ankaragücü 0
TFF 1.Lig 3. haftasında Elazığspor ile MKE Ankaragücü Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Elazığspor 2-0 kazandı.
Elazığspor: Soner Şahin, Adem Alkaşi, Onur Güney, Mehmet Yiğit, Erman Bulucu, Elmar Bjarnason, Andreas Tatos, Tom Silva, Alpaslan Öztürk (78' Kadir Bekmezci), Mertan Caner Öztürk (85' Lucio Maranhao), Berk Yıldız (46' Jeffrey Sarpong)
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
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MKE Ankaragücü: Emre Koyuncu, Erdem Özgenç, Gençer Cansev, Yusuf Abdioğlu, Sedat Ağçay (46' Kenan Özer), Mehmet Sak, Arif Morkaya, Anton Putsila (76' Ferhat Çulcuoğlu), Cheikhou Dieng (86' Enes Kubat), İlhan Parlak, Olanrewaju Kehinde
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Emre Malok, Oktay Önge, Oğuz Kağan Çalışır, Zorbay Küçük
Goller: DK 27: Mertan Caner Öztürk (Elazığspor), DK 57: Jeffrey Sarpong (Elazığspor)
Sarı Kartlar: DK 60: Cheikhou Dieng (MKE Ankaragücü), DK 81: Gençer Cansev (MKE Ankaragücü), DK 82: Mehmet Sak (MKE Ankaragücü)
Kırmızı Kart: DK 20: Olanrewaju Kehinde (MKE Ankaragücü)