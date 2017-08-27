Ankaragücü, Elazığ'dan eli boş döndü
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ANKARAGÜCÜ, ELAZIĞ'DAN ELİ BOŞ DÖNDÜ

Ankaragücü, Elazığ'dan eli boş döndü

TFF 1.Lig 3. haftasında Elazığspor ile MKE Ankaragücü Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Elazığspor 2-0 kazandı.

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Elazığspor 2 - MKE Ankaragücü 0

TFF 1.Lig 3. haftasında Elazığspor ile MKE Ankaragücü Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Elazığspor 2-0 kazandı.

Elazığspor: Soner Şahin, Adem Alkaşi, Onur Güney, Mehmet Yiğit, Erman Bulucu, Elmar Bjarnason, Andreas Tatos, Tom Silva, Alpaslan Öztürk (78' Kadir Bekmezci), Mertan Caner Öztürk (85' Lucio Maranhao), Berk Yıldız (46' Jeffrey Sarpong)

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

MKE Ankaragücü: Emre Koyuncu, Erdem Özgenç, Gençer Cansev, Yusuf Abdioğlu, Sedat Ağçay (46' Kenan Özer), Mehmet Sak, Arif Morkaya, Anton Putsila (76' Ferhat Çulcuoğlu), Cheikhou Dieng (86' Enes Kubat), İlhan Parlak, Olanrewaju Kehinde

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Hakem: Emre Malok, Oktay Önge, Oğuz Kağan Çalışır, Zorbay Küçük

Goller: DK 27: Mertan Caner Öztürk (Elazığspor), DK 57: Jeffrey Sarpong (Elazığspor)

Sarı Kartlar: DK 60: Cheikhou Dieng (MKE Ankaragücü), DK 81: Gençer Cansev (MKE Ankaragücü), DK 82: Mehmet Sak (MKE Ankaragücü)

Kırmızı Kart: DK 20: Olanrewaju Kehinde (MKE Ankaragücü)
 

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