Akhisar Bel. 2 - Kasımpaşa 1
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AKHİSAR BEL. 2 - KASIMPAŞA 1

Akhisar Bel. 2 - Kasımpaşa 1

Süper Lig 2017-2018 3. haftasında Akhisar Bel. ile Kasımpaşa Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Akhisar Bel. 2-1 kazandı.

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Akhisar Bel. 2 - Kasımpaşa 1

Süper Lig 2017-2018 3. haftasında Akhisar Bel. ile Kasımpaşa Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Akhisar Bel. 2-1 kazandı.

Akhisar Bel.: Milan Lukac, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko, Serginho Mineiro, Helder Barbosa (74' Daniel Larsson), Olcan Adın (85' Eray Ataseven), Soner Aydoğdu, Paulo Henrique (64' Ioan Hora)

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Veysel Sarı, Strahil Popov, Syam Ben Youssef, Markus Neumayr (63' Samuel Eduok), Loret Sadiku, David Pavelka (80' Michael Rangel), Adem Büyük, Trezeguet (64' Bernard Mensah), John Murillo

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok, Erkan Engin

Goller: DK 79: Ömer Bayram (Akhisar Bel.), DK 87: Eray Ataseven (Akhisar Bel.), DK 90: Michael Rangel (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: DK 13: Mustafa Yumlu (Akhisar Bel.), DK 14: Syam Ben Youssef (Kasımpaşa), DK 47: David Pavelka (Kasımpaşa), DK 73: Samuel Eduok (Kasımpaşa), DK 90: Milan Lukac (Akhisar Bel.)

Kırmızı Kart: DK 45: Mustafa Yumlu (Akhisar Bel.)

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