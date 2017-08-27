Gençlerbirliği - Fenerbahçe maç sonrası
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GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇ SONRASI

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmeler ve maç sonu açıklamalar Klasspor'dan canlı yayında olacak.

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Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmeler ve maç sonu açıklamalar Klasspor'dan canlı yayında olacak.

Maçın sonrasından Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas ve Milliyet Ankara'nın deneyimli spor yazarı Orhan Kemal Erkılıç, karşılaşmanın kritik pozisyonlarını ve başkent ekibinin ligdeki konumunu Klasspor mikrofonlarına değerlendirecek.

Daha sonra Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın basın toplantısında yaptığı açıklama, Klasspor farkıyla sizlerle olacak.
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