İSTANBULSPOR 0 - GİRESUNSPOR 1

İstanbulspor 0 - Giresunspor 1
TFF 1.Lig 3. haftasında İstanbulspor ile Giresunspor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Giresunspor 1-0 kazandı.
İstanbulspor: Okan Koçuk, Yalçın Kılınç, Ali Dere, Aldin Cajic, Mehmet Zeki Çelik, Onur Kolay, Onur Ergün, Muhsin Yıldırım (72' İbrahim Yılmaz), Kubilay Aktaş, Zafer Şensoy, Nemanja Kojic (72' Şaban Yılmaz Genişyürek)
Teknik Direktör: Tamer Avcı
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Giresunspor: Anıl Atağ, Hüsamettin Tut, Özgür Yılmaz, Caner Arıcı, Onur Demir, Panajotis Dimitriadis, Boubacar Diabang, Recep Aydın, Dodo, Mauricio Dale, Dmytro Korkishko
Teknik Direktör: Metin Diyadin
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Hakem: Erkan Özdamar, Soner Maraş, Gökmen Baltacı, Alper Çetin
Gol: DK 42: Boubacar Diabang (Giresunspor)
Sarı Kartlar: DK 43: Aldin Cajic (İstanbulspor), DK 65: Muhsin Yıldırım (İstanbulspor), DK 90: Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor)